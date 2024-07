Najnowsze wydarzenia w "Hotelu Paradise" wprawiły widzów miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki w osłupienie. I podczas gdy część z nich nie może się nadal otrząsnąć po ostatnim Rajskim Rozdaniu, inni z zapartym tchem obserwują rozwijającą się relację Mikołaja i Moniki. Czy ta dwójka jest ze sobą także po zakończeniu show?

Reklama

"Hotel Paradise 6": Monika i Mikołaj są parą po programie?!

W rajskim hotelu emocje sięgają zenitu. Po tym, jak "Hotel Paradise" opuściły Hania i Anastazja w sieci zawrzało, a sympatycy show prześcigają się w teoriach na temat dalszych losów bohaterów. Podczas gdy część z nich wierzy, że Hania wróci do "Hotelu Paradise" i ponownie stworzy parę z Mikołajem, inni są przekonani, że ciepło i ugodowy charakter Moniki sprawią, że przystojniak zapomni o dawnej relacji, pełnej awantur, i skupi się na pięknej blondynce. Co więcej, sam "Hotel Paradise" właśnie dał tej dwójce idealną okazję ku temu, by pobyć ze sobą sam na sam. Po wygranej konkurencji w przenoszeniu arbuzów za pomocą deski do surfingu, Monika i Mikołaj udali się na romantyczną randkę.

- Naprawdę jestem tak szczęśliwa - mówiła Monika przed kamerami po zakończonej randce.

To właśnie reakcja chłopaka na ten odcinek sprawiła, że widzowie "Hotelu Paradise" zaczęli snuć teorie, że po powrocie do Polski Mikołaj i Monika są w związku. Dlaczego?

Screen programu Hotel Paradise/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Grzegorz zdradza szczegóły relacji z Magdą! "Bardzo szybko ewoluowała"

Na instagramowym profilu Mikołaja z "Hotelu Paradise" pojawił się wymowny wpis, w którym przystojniak nawiązał do swojej nowej programowej partnerki.

Zobacz także

- Co do mojej nowej pary z Monią - cieszę się, że będziemy mogli lepiej się poznać bo mimo, że zawsze w hotelu dobrze nam się rozmawiało to tych okazji mieliśmy mało ???? Monia jest waleczna jak ja także sam jestem ciekaw co z tego wyniknie ???? ????Zdradzę Wam, że dzisiejszy odcinek to jeden z moich lepszych dni w hotelu - napisał Mikołaj na Instagramie.

To jeszcze nie wszystko! Niedługo po emisji odcinka z budzącym wiele skrajnych emocji Rajskim Rozdaniem, na InstaStories Mikołaja pojawiło się radosne zdjęcie w towarzystwie Moniki, które uczestnik "Hotelu Paradise" opatrzył wymowną emotikoną trzymającej się za ręce pary.

Instagram @miki.hotelparadise6

Jak dotąd ani Monika, ani Mikołaj nie odnieśli się do spekulacji fanów. Warto jednak podkreślić, że uczestników "Hotelu Paradise" wiąże ze stacją umowa, zgodnie z którą aż do zakończenia emisji show nie mogą zdradzać tego, jak potoczyły się ich losy po opuszczeniu rajskiego hotelu.

Waszym zdaniem Monika i Mikołaj pasują do siebie?

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Nana rozstała się z Łukaszem?! Jest komentarz!