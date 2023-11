Do tej pory Marvin z siódmej edycji miłosnego show "Hotel Paradise" zawsze łączony był z Mallu. Czy to zmieniło się po zakończeniu show? Wiele na to wskazuje! Internauci mają dowody na to, że uwielbiany uczestnik jest w związku z inną, dobrze znaną uczestniczką! O jakich dowodach mowa?

"Hotelu Paradise": Marvin i Oliwia są razem?

Finał siódmej edycji miłosnego formatu zbliża się wielkimi krokami. Ta odsłona show, zgodnie z obietnicą Klaudii El Dursi, przyniosła nam niespodziewane zwroty akcji i kontrowersyjne sytuacje, które były szeroko komentowane w sieci. Do tej pory najgłośniejszą aferą było szykanowanie Łucji. Jednak równie duże emocje wzbudzała jedyna romantyczna relacja w rajskim hotelu, którą tworzył Marvin i Mallu. Niestety tej nie możemy już od jakiegoś czasu śledzić, ponieważ Mallu dobrowolnie opuściła "Hotel Paradise 7". Niedługo potem pożegnał się z nim Marvin. Co się stało z tą dwójką potem?

To pytanie zadają sobie wszyscy fani show. Ci mają już nawet swoje podejrzenia i dowody. Ostatnio internauci stwierdzili, że Mallu i Marvin nie są ze sobą po zakończeniu "Hotelu Paradise 7". Wszystko przez to, że para nie planuje wspólnego świętowania w czasie emisji wielkiego finału. Tym razem posunęli się o krok dalej w swoich podejrzeniach.

Internauci podejrzewają, że Marvin po programie "Hotel Paradise" związał się z... Oliwią! Ci zauważyli, że uczestnik komentuje jej wszystkie zdjęcia, nazywając dziewczynę "maluszkiem".

Chyba faktycznie Marvin jest z Oliwką teraz; Czyli pewniak, że nie jest z Mallu. Cieszmy się; No i dobrze, z Karoliną byłby mega nieszczęśliwy rozpisują się internauci.

Jak myślicie, faktycznie coś jest na rzeczy?