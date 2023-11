Za nami finał 7. edycji "Hotelu Paradise", w którym wielkimi zwycięzcami okazali się Kori i Jacek. Na drugim miejscu uplasowali się Roch i Justyna, a teraz wszyscy fani zastanawiają się, jak potoczyły się losy finałowych par po programie. Czy kontynuują swoje związki? Justyna już zabrała głos w sprawie swojej relacji z Rochem.

Nie jest tajemnicą, ze Roch był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci 7. edycji "Hotelu Paradise". Wśród wielu widzów chłopak budził skrajne emocje i fani nie szczędzili mu słów krytyki. Niektórzy byli również pewni, że chłopak nie będzie chciał kontynuować relacji z Justyną po programie. Czy mieli rację? Okazuje się, że tak! Justyna w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl przyznała, że gdy tylko kamery zgasły, Roch zupełnie zmienił swoje nastawienie do niej.

Tak naprawdę nasz kontakt się urwał już po wyjściu z hotelu. Jak wyłączyły się kamery, to Roch raczej nie chciał już kontynuować tej relacji. To dla mnie było największym zdziwieniem. Ja próbowałam, czasem coś napisałam. Mieliśmy kontakt taki sporadyczny, ale relacji romantycznej z tego nie było

W tym samym wywiadzie Justyna dodała, czy udało jej się przeprowadzić z Rochem szczerą rozmowę na temat okoliczności zakończenia ich relacji.

Była taka rozmowa, kiedyś się widzieliśmy, powiedziałam mu, że tak naprawdę zależało mi na nim, że czekałam, aż on po powrocie napisze, że się spotkamy. Był trochę w szoku, wtedy mnie przepraszał, mówił, że w sumie wie, że troszeczkę zepsuł. Ale po tej rozmowie się nic nie zmieniło tak naprawdę, więc powiedziałam mu wtedy, że wydaje mi się, że był aktorem w programie. Nie miałam mu wtedy tego za złe, bo po powrocie do Polski szybko poczułam, że Roch nie jest odpowiednią osobą dla mnie, tylko w programie, gdzie byliśmy zamknięci i było mniej tych chłopaków (...), to moje serce poszło do niego

