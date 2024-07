Za nami jedno z najbardziej emocjonujących Rajskich Rozdań 6. edycji "Hotelu Paradise". Po dołączeniu do programu Oli i Klaudii jasne było, że to dwie uczestniczki pożegnają się z programem, ale takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał!

"Hotel Paradise 6": z programem pożegnały się aż dwie uczestniczki

W rajskim hotelu emocje sięgają zenitu! Po tym, jak Grzegorz z "Hotelu Paradise" porzucił Monikę na rzecz Magdy, uczestnicy wyraźnie się podzielili, a atmosfera w luksusowej willi w Panamie stała się niezwykle ciężka. I podczas gdy Marek z "Hotelu Paradise" nie szczędzi Magdzie gorzkich słów, Monika już szuka pomocy u pozostałych graczy. I gdy wydawać by się mogło, że jej "być albo nie być" w hotelu do tej pozy zależało od układu z Grześkiem, nagle na horyzoncie pojawiła się nadzieja.

Niepewny relacji z Klaudią Mikołaj, tuż przed Rajską Wyrocznią, oświadczył pięknej blondynce, że dana jej wcześniej obietnica teraz może zostać złamana.

- Rozmawialiśmy, że zawsze będziemy rozmawiać ze sobą o wszystkim - zaczął Mikołaj. - Sytuacja w hotelu wygląda, jak wygląda. Mogą odpaść dwie dziewczyny. Z większością dziewczyn jestem tutaj mega zżyty, ale może być sytuacja, że do mnie podejdziesz ty bez szkatułki, podejdzie Monika i podejdzie na przykład Hania. Chciałbym ci powiedzieć, że gdyby była taka sytuacja, to wiadomo, że Hani nie biorę pod uwagę, ale jeżeli miałbym wybierać między tobą a Moniką, to bym wybrał pewnie Monikę - dodał.

Screen programu Hotel Paradise/Player.pl

Nagły zwrot akcji sprawił, że Klaudia nie kryła swojego rozżalenia. Nowa uczestniczka "Hotelu Paradise" była rozczarowana nie tylko gorzkimi słowami Mikołaja, ale też zachowaniem Moniki, która do tej pory deklarowała, że jest skupiona jedynie na Grzegorzu. I gdy wydawać by się mogło, że los Klaudii jest już przesądzony, stało się coś, co wprawiło uczestników miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki w osłupienie.

Gdy okazało się, że Klaudia nie wygrała immunitetu, jej wybór zaskoczył pozostałych graczy.

- Chciałabym bardziej poznać Dawida, myślę, że jest bardzo fajnym chłopakiem i chciałabym spróbować z nim coś stworzyć - wyznała Klaudia podchodząc na Rajskim Rozdaniu do Dawida. - Mikołaj cię rozczarował? - dopytywała Klaudia El Dursi. - Tak - potwierdziła Klaudia.

I choć do tej pory Dawid tworzył udaną relację z Anatazją, ta postanowiła dać koleżance szansę na budowanie związku i zamiast do Dawida, wybrała Dave'a, tym samy skazując się na opuszczenie rajskiego hotelu.

- Chciałam budować relację, ale tej osoby niestety tutaj nie ma. Trochę czekałam, ale to już dla mnie jest trochę męczące - przyznała Anastazja.

Screen programu Hotel Paradise/Player.pl

Nieoczekiwanym wyborem była także decyzja Hani.

- Ja już przeżyłam tu to, co chciałam przeżyć - wyznała Hania podchodząc do Dawida. - Poznałam niesamowitych przyjaciół, z którymi na pewno będę miała kontakt dalej. Ja z Dawidem się poznaliśmy już, może nie wyszło, bo byłam zamknięta na relację z Mikołajem. Jakiś wybór musi być, a Dawid jest super chłopakiem i jeżeli miałabym odpaść z czyjejś ręki, to cieszę się, że z jego - wyznała Hania.

Decyzją panów to właśnie Hania i Anastazja musiały pożegnać się z dalszą grą.

