Przed nami finał dziewiątej edycji „Hotelu Paradise”, który widzowie będą mogli obejrzeć już dzisiaj o godzinie 20:00 w TVN7. W najnowszej odsłonie randkowego show nie brakowało emocji. Wpływ na to miała m.in. decyzja produkcji, która postanowiła odświeżyć formułę i wprowadziła do formatu pojedynki. Podczas takich starć przegrana osoba odpadała z willi, natomiast zwycięzca przywracał uczestnika, który wcześniej pożegnał się z show. Po ostatnim odcinku znamy już finałowe pary.

Te pary powalczą w finale dziewiątej edycji „Hotelu Paradise”

Po ostatnim pojedynku przed finałem najnowszej odsłony „Hotelu Paradise” z show odpadł Mateusz. Uczestnik był w parze z Sandrą, która cieszyła się dużą sympatią widzów randkowego programu. Mnóstwo oglądających chciało, by to właśnie oni zameldowali się w finałowym odcinku. W sieci pojawiły się gorzkie komentarze.

Tuż przed finałem Karolina i Oskar, Maja i Wojtek oraz Ola i Kuba musieli skonfrontować się z pytaniami uczestników, którzy pożegnali się już z „Hotelem Paradise”. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że spotkanie nie przebiegało w zbyt miłej atmosferze. W trakcie padło kilka naprawdę nieprzyjemnych zarzutów.

W jednym z pytań zasugerowano Wojtkowi, że udaje przed widzami relację z Mają. Uczestnik miał powiedzieć, że dziewczyna mu się nie podoba i nie ma zamiaru tworzyć z nią pary w prawdziwym życiu. Mimo to chciał zbudować wizerunek romantycznego uczucia. Co na to Wojtek? Stwierdził, że choć Maja nie jest w jego typie, to nigdy nie składał takich deklaracji.

Z niewygodnym pytaniem musiała się skonfrontować także Ola, której zarzucono kłamstwa. Uczestniczka jednak powiedziała, że nie uważa się za „zakłamaną”. O tym, kto ostatecznie nie przechodzi do finału, zadecydowali uczestnicy, którzy odpadli wcześniej. Wybór padł na Karolinę i Oskara.

To natomiast oznacza, że w finale dziewiątej „Hotelu Paradise” zobaczymy Maję i Wojtka oraz Olę i Kubę. W ostatnim odcinku pary będą walczyły o głosy uczestników. Na ścieżce lojalności staną ci, którzy zdobędą więcej punktów. Nie wszyscy widzowie są zachwyceni finałowymi parami, co widać po komentarzach.

Żenada, dwie pary fałszywe.

Ola i Kuba to porażka programu. Tak samo Wojtek. Sanderka i Mateusz powinni wygrać.

Czyli ten sezon, delikatnie mówiąc, wygra cwaniactwo.

Finał dziewiątej edycji „Hotelu Paradise” już dzisiaj, tj. 30 października o godzinie 20:00 na antenie TVN7. Macie swoich faworytów? Jak wam się podoba odświeżona formuła randkowego programu z Klaudią El Dursi?

Uczestnicy show wywołują spore emocje w mediach społecznościowych. Przypominamy, że tuż przed finałem „Hotelu Paradise” uczestniczka ogłosiła ciążę.

