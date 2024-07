Mikołaj to jeden z najbardziej lubianych uczestników szóstej edycji "Hotelu Paradise" - i to nie tylko przez widzów, ale pozostałych mieszkańców raju. Jak się okazuje, przystojniak właśnie świętował 25. urodziny i postanowił zrobić to w naprawdę wielkim stylu. Ku naszemu zdziwieniu, na imprezie Mikołaja zabrakło kilku uczestników "Hotelu Paradise 6"! To koniec wielkich przyjaźni?

"Hotel Paradise 6": Kto nie pojawił się na urodzinach Mikołaja?

Co to był za wieczór! Mikołaj z "Hotelu Paradise 6" postanowił zorganizować wielką imprezę urodzinową - najpierw zabawa odbywała się w apartamencie, a następnie przeniosła się do jednego z modnych, warszawskich klubów. Oczywiście, całość była relacjonowana nie tylko w mediach społecznościowych solenizanta, ale również świetnych gości. Jak się okazuje, nie wszyscy uczestnicy szóstej edycji "Hotelu Paradise" świętowali z nim ten ważny dzień. Uwaga - będziecie zaskoczeni, kogo zabrakło!

miki.hotelparadise6, Instagram

Grupowe zdjęcie postanowił zamieścić Grzesiek, przy którego boku, jak się okazuje, zabrakło pięknej blondynki Magdy. Czyżby był to znak, że relacja tej dwójki nie przetrwała po powrocie do Polski? Na urodzinach Mikołaja nie pojawił się również Adam! Jest to o tyle zaskakujące, że ta dwójka w szóstej edycji "Hotelu Paradise" trzymała się naprawdę blisko. Na zdjęciu, czy publikowanych nagraniach trudno dopatrzeć się również Carmy i Igora, ale... zabrakło kogoś jeszcze!

grzes.hotelparadise6, Instagram

Choć niektórzy fani uważają, że mają dowody na to, że Monika i Mikołaj z "Hotelu Paradise 6" są parą po programie, to właśnie jej zabrakło na urodzinach uwielbianego uczestnika. Zdziwieni? My bardzo! Szczególnie, że w programie wszystko wskazywało na rozwój ich relacji. Czy to koniec wielkiej przyjaźni, z której mogło wykluć się coś więcej? Otóż niekoniecznie!

Choć Monika jeszcze nie zdradziła, dlaczego nie było jej na urodzinach Mikołaja, wygląda na to, że tych dwoje ma nadal świetny kontakt. Może i dziewczyna nie wybrała się na huczną imprezę, ale za to podarowała Mikołajowi wymarzony prezent! Uczestniczka razem z Anastazją, Angeliką i Carmą złożyły się na lot paralotnią. To się nazywa strzał w dziesiątkę - przystojniak z rajskiej Panamy nie ukrywał, że uwielbia adrenalinę.

monika.hotelparadise6, Instagram

Wygląda na to, że ekipie "Hotelu Paradise 6" faktycznie udało się stworzyć jedną, wielką rodzinę. Co więcej, na imprezie nie zabrakło również uczestników z poprzedniej edycji show. Urodziny Mikołaja świętowali również Oliwia i Kuba oraz Konrad.

anastazja.hotelparadise6, Instagram