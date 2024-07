Klaudia El Dursi w rozmowie z Party.pl, wypowiedziała się na temat relacji Mikołaja i Moniki. Czy rywalka Hani na dobre odbiła jej chłopaka nie tylko w programie, ale również ułożyła sobie z nim życie? Zapytaliśmy Klaudię El Dursi wprost: Czy Mikołaj i Monika są w związku po "Hotelu Paradise"? Prowadząca nie uniknęła tej odpowiedzi.

Reklama

"Hotel Paradise 6": Monika i Mikołaj są parą po programie?

W "Hotelu Paradise" zrodziły się dwie mocne relacje: Grzegorza i Magdy oraz Angeliki i Davida. Internauci jednak zastanawiają się nad trzecią parą. Czy Mikołaja i Monikę z "Hotelu Paradise 6" w końcu połączyło coś więcej? Nie jest tajemnica, że Monika jest zaintrygowana kolegą z programu i oddałaby wiele, by spojrzał na nią nie tylko jako na dobrą kumpelę.

Sprzyjające dla ich relacji było odejście Hani, która nie stroniła od awantur wywoływanych Mikołajowi. Jednak po jej powrocie do "Hotelu Paradise" okazało się, że ich uczucie wcale nie jest spisane na straty w 100%. Hania nawet powiedziała rywalce wprost, że Monika może próbować z nim dążyć do finału, ale ona sama po programie będzie starała się zbudować z Mikołajem relację od początku. Na tym etapie gry w "Hotelu Paradise" trudno jest połapać się w relacjach i być pewnym, które deklaracje są prawdziwe. Czy Monice udało się wybić Mikołajowi Hanię z głowy na dobre? Czy Mikołaj i Monika są w związku po "Hotelu Paradise"? Klaudia El Dursi w rozmowie z Party.pl nawet nie ukrywała, że zna prawdę. W swobodnym wywiadzie otworzyła się za bardzo zaledwie na tydzień przed finałem "Hotelu Paradise 6"? Zobaczcie, co zdradziła!

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Grzegorz i Magda są parą po programie? W sieci pojawiły się wymowne zdjęcia