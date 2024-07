Mikołaj i Sara mieli się ku sobie na planie "Hotelu Paradise. All Stars". Niestety nieprzewidywalne zasady programu sprawiły, że uczestnik musiał spakować walizki i opuścić teren hotelu. Sarze nie udało się utrzymać w programie bez Mikołaja, ale nawet specjalnie o to nie walczyła. Czy uczestnikom udało się rozwinąć relację poza kamerami? Jesteśmy już po finale, więc czas wyjawić tajemnice. Sara i Mikołaj już niczego nie ukrywają.

W finałowym odcinku "Hotelu Paradise" to Nana i Blondino oraz Julia i Grzegorz zawalczyli o możliwość stanięcia na "ścieżce lojalności". Pozostali uczestnicy postanowili dać szansę tym drugim, którzy według wielu mieli szansę na miłość po programie. Ich losy okazały się jednak przewrotne. Julia rozbiła złotą kulę, zgarniając dla siebie całą wygraną. Internauci nie mieli litości dla Julii po finale "Hotelu Paradise".

A co z Mikołajem i Sarą, którzy chociaż finał mogli obejrzeć jedynie z boku, to na planie programu również nie wykluczali relacji?

Próbowaliśmy zbudować relację i faktycznie gdzieś przez dwa miesiące ponad spotykaliśmy się. Ja pojechałam do Mikołaja, on przyjechał do mnie - zaczęła Sara w programie "Hotel Paradise. All Stars. After".