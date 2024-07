Internauci zastanawiają się czy Monika i Mikołaj stworzyli związek po "Hotelu Paradise". Domysłów tych nie zakończy najnowsze nagranie z udziałem uczestników, które pojawiło się w sieci:

Reklama

Właściwi ludzie na właściwym miejscu ???? - komentują wymownie fani.

Zobaczcie, o co tyle zamieszania.

"Hotel Paradise 6": Monika i Mikołaj są razem po programie?

Mikołaj w "Hotelu Paradise" początkowo był skupiony tylko na Hani. Kiedy ta nieoczekiwanie musiała opuścić program, do gry wkroczyła Monika. Przyznała, że wcześniej nie zdecydowała się na pierwszy krok, ponieważ nie chciała niszczyć jego relacji z Hanią. Pomiędzy tą dwójką iskrzy, jednak uczestnik wzbrania się od okazywania emisji, a Monice coraz ciężej jest go rozgryźć. Nie chce go ograniczać i być o niego zazdrosna, jednak jej uczucia zaczynają brać górę.

Jak potoczyły się losy Moniki i Mikołaja po "Hotelu Paradise"? Czy zdecydowali się spróbować stworzyć związek? Widzowie wciąż nie wiedzą, co wydarzyło się jeszcze w drodze do finału, ponieważ TVN7 wyemitował dopiero zaledwie 2/3 odcinków 6. sezonu. Mikołaj jednak zaskoczył fanów nagraniem z wesele. Na ślubie przyjaciela bawił się w towarzystwie Moniki:

W sobotę wspólnie z @monika.hotelparadise6 bawiliśmy się na weselu mojego przyjaciela ????

Nagranie zobaczycie, naciskając strzałkę po prawej stronie w tym poście.

Zobacz także

Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Fani w szoku

Internauci zachwyceni są radosnym nagraniem z weselnej zabawy i nie mogą napatrzeć się na swoich ulubieńców z "Hotelu Paradise". Pod postem nie brakuje komplementów i życzeń, by ich przypuszczenia okazały się prawdziwe, a Mikołaj i Monika stworzyli parę po programie:

- Monia piękna i inteligentna bestia o boskich oczach???? Pasujecie idealnie do siebie!

- Super razem wyglądacie, fajnie się na was patrzy... ???? Trzymam kciuki ❤️

- Pięknie razem wyglądacie, mam nadzieję, że po programie jesteście razem ❤️????

- Właściwi ludzie na właściwym miejscu ????

- ???????????????? A cóż to za piękna para????????

- Trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że jesteście razem❤️

Screen programu Hotel Paradise/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Monika i Mikołaj są parą po programie?! Fani mają dowody

Reklama

Chociaż Monika i Mikołaj nie mogą zdradzić, jak potoczyły się ich losy po "Hotelu Paradise" aż do emisji finału, jedno jest pewne: jeśli nie są parą to wciąż pozostają w przyjaznych stosunkach. W dodatku wygląda również na to, że Hania zaliczyła wpadkę przed finałem "Hotelu Paradise 6" i tym samym wydało się, że jest w związku z gwiazdą "Warsaw Shore".

Screen programu Hotel Paradise/Player.pl