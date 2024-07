Dobrze znana fanom 5. edycji randkowego show "Hotel Paradise" Dominika postanowiła poprawić swój wygląd i zdecydowała się na operację piersi, co jak sama przyznała, było jej wielkim marzeniem. W sieci pojawiły się pierwsze relacje tuż po zabiegu, jednak tylko nam zdradziła, jak się obecnie czuje oraz ile kosztowała ją ta poprawka.

"Hotel Paradise 5": Dominika powiększyła biust

Dominika, którą mieliśmy okazję poznać w 5. edycji "Hotelu Paradise", w programie nie miała łatwo. Seksowna blondynka wzdychała do Kuby, który ostatecznie wybrał związek z Oliwią. Co prawda w rajskim hotelu nie odnalazła miłości, jednak zyskała liczne przyjaźnie oraz sympatię widzów. Internauci uwielbiają śledzić jej losy w sieci. Ostatnio Dominika z "Hotelu Paradise 5" pokazała zdjęcia sprzed lat, a teraz zaskoczyła kolejnymi zmianami w swoim wyglądzie. Jak się okazuje tancerka właśnie przeszła operację biustu. Na swoim Instagramie pokazała zdjęcia ze szpitala, natomiast w rozmowie z naszą reporterką zdradziła, jak się czuje:

- Po operacji czuję się naprawdę dobrze, boli trochę ale w skali do 10 ten ból oszacowała bym na takie 6/7. Już jestem po pierwszym wstawaniu i samodzielnym pójściu do toalety, więc źle nie jest - stwierdziła.

Uczestniczka kontrowersyjnego show zdradziła nam także, jakie emocje towarzyszyły jej tuż przed operacją:

- Szczerze mówiąc wszyscy się bardziej stresowali ode mnie, ja nawet zanim pojechałam do kliniki zrobiłam ostatni trening, spakowałam się i z uśmiechem na twarzy nie mogłam się tej operacji doczekać. Jedynie zaczęłam się stresować trochę w momencie, kiedy już się przebrałam i czekałam aż zabiorą mnie na salę operacyjna. Ta operacja to było moje marzenie, więc bardzo się cieszyłam, że w końcu będę miała to, na co tak długo czekałam - wyznała.

archiwum prywatne Dominiki z Hotel Paradise/ mat prasowe

Podczas rozmowy okazało się także, że uczestniczka show długo zastanawiała się nad odpowiednim terminem zabiegu:

- Długo się zastanawiałam kiedy tą operację odbyć, ale nigdy nie było idealnego momentu. Zawsze jakieś treningi tańce, występy... - wyliczała.

Ostatecznie jednak Dominika z "Hotelu Paradise" postanowiła zrealizować swoje marzenie:

- Jestem osobą, która jasno stawia sobie różne cele, operacja biustu to właśnie też był mój cel i zawsze powtarzałam wszystkim dookoła, że go zrealizuję przed dwudziestymi piątymi urodzinami. I tak się też stało, za równy miesiąc obchodzę swoje dwudzieste piąte urodziny.

Screen programu Hotel Paradise/Player.pl

Uczestniczka show niebawem pozbędzie się opatrunków:

- Opatrunki mam ściągane w drugiej dobie , to właśnie jutro założyłam specjalny pas jak i stanik, tak że dzisiaj jeszcze chodzę w bandażach i z drenami.

A ile kosztowała ją taka "przyjemność"?

- Jeżeli chodzi o koszty, to wydaje mi się, że w każdym mieście są one zróżnicowane. Koszty wahają się pomiędzy 17-21 tys. zł. Ja byłam na dwóch konsultacjach, ale to właśnie pan doktor z Kołobrzegu mnie przekonał najbardziej do siebie. Miałam operację wykonywaną bez plastyki sutków, więc te koszty też były troszkę mniejsze - zdradziła.

Piękna blondynka konsekwentnie dąży do swojego wymarzonego wyglądu. Po powrocie z "Hotelu Paradise" Dominika przeszła spektakularną metamorfozę, a teraz zdecydowała się na operację biustu. Czy to koniec jej urodowych poprawek? Przekonamy się w przyszłości, a tymczasem życzymy jej dużo siły i zdrowia podczas dochodzenia do siebie po operacji.