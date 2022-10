"Hotel Paradise 6": Adam wylądował w szpitalu! "Płakać mi się chce na samą myśl"

Choć Adam od początku był ulubieńcem swoich kolegów w "Hotelu Paradise" , teraz wszystko może się zmienić. Ostatnio byliśmy świadkami jego niezbyt eleganckiego zachowania w stosunku do jednej z dziewczyn. Adam mamił Martynę, prawił jej czułe słówka, a podczas pierwszej wspólnej nocy zdecydował się na zbliżenie z nią. Dla dziewczyny była to wyjątkowa chwila. Jakie więc było jej zdziwienie, gdy następnego ranka oznajmił jej, że... żałuje tego, co się stało. To nie koniec nieeleganckich zachowań Adama! To, co stało się później, na dobre zraziło do niego część grupy. Posypały się ostre komentarze! Zobacz także: "Hotel Paradise": nowa uczestniczka uratowała jednego z chłopaków! U Martyny i Adama coraz goręcej! "Hotel Paradise": uczestnicy komentują zachowanie Adama Jak już wspomnieliśmy, Adam i Martyna to pierwsza para w "Hotelu Paradise", która pozwoliła sobie na intymne zbliżenie przed kamerami. Dla dziewczyny była to wyjątkowa chwila, bo jak sama przyznała, zaczęła się zakochiwać w swoim koledze. Niestety, Adam chyba nie podziela jej uczuć. Rano oznajmił swojej partnerce, że żałuje tego, co między nimi zaszło. Co więcej, zaczął szukać bliskiego kontaktu z... Violą! Podczas zamiany par na 24 godziny to właśnie z nią wylądował na obiedzie. Gdy spotkali się na wspólnym posiłku wyznał jej, że od początku mu się podoba. Viola przyznała, że również czuje do niego coś więcej... Adam postanowił działać i od razu pobiegł do Martyny, aby wyznać jej, że między nimi nie będzie już nic więcej. To załamało dziewczynę, która nie ukrywała łez. Adam przestraszył się tego widoku i po prostu uciekł! Na szczęście na horyzoncie pojawił się Łukasz "Blondino", który już od dłuższego czasu wiedział, że jego...