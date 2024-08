Agnieszka z "Hotelu Paradise" swego czasu musiała mierzyć się z niemałym hejtem w jej kierunku. Niestety po finale programu okazało się, że jej drogi z Jędrzejem się rozeszły i nie stworzyli oni romantycznej relacji w życiu prywatnym. Teraz fani wstrzymali oddech, ponieważ zwyciężczyni show zrelacjonowała narodziny dziecka. Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise" cieszy się wśród fanów wielką popularnością, a uczestnicy poszczególnych sezonów mogą liczyć na duże zasięgi w social mediach. Niektórzy jednak mimo popularności nie zyskali sympatii widzów i tak było w przypadku Agnieszki, która wraz z Jędrzejem wygrała poprzedni sezon miłosnego show. Jednak kobieta nieoczekiwanie rzuciła kulą, co bardzo nie spodobało się fanom. Od razu po emisji finału "Hotelu Paradise" w stronę Agi padły przykre słowa, a po kilku dniach zwyciężczyni była zmuszona tłumaczyć się przed fanami.

(...) rzucenie kulą nie było niczym personalnym. Od początku oboje stwierdziliśmy, że tego nie zrobimy. Wiedzieliśmy, że cokolwiek się wydarzy zawsze się podzielimy wygraną. Gdzieś z tyłu głowy dobrze znaliśmy zasady programu i emocje jakie czasami nami rządzą w tej innej rzeczywistości. To było oczywiste. Właśnie… EMOCJE. Słysząc ciągle, że jestem zupą pomidorową, wszystkich lubię, dla wszystkich jestem miła, teksty, że nasza para była cały czas stabilna, kulturalna, szanująca się co było wyznacznikiem NUDYYY według niektórych uczestników (jak się okazało po emisji, część z was też tak uważa :)) - ja stwierdziłam, że muszę zrobić show. i dam się ponieść emocjom. Wiedziałam, że rzuciłam się na pożarcie rekinom. Już wtedy przyjęłam to na klatę. Jednak już na tyle poznałam Jędrka, że wiedziałam i w głębi duszy byłam pewna, że zrozumie i wybaczy mi ten ruch. I tak właśnie było!

- mówiła wówczas Aga.