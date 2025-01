Program "Hotel Paradise" już od kilku lat przyciąga widzów przed telewizory. Od pierwszego sezonu randkowe show prowadziła Klaudia El Dursi jednak kilka tygodni temu okazało się, że gwiazda jest w trzeciej ciąży i nie pojawi się na nagraniach kolejnych dwóch edycji. Wyszło wówczas na jaw, że miejsce Klaudii El Dursi w dziesiątym i jedenastym sezonie zajmie Edyta Zając. Piękna modelka jest już na Filipinach, gdzie rozpoczęły się nagrania "Hotelu Paradise". Ostatnio nowa prowadząca rozmawiała z Mateuszem Hładkim i podczas relacji na żywo ujawniła, że szykują się zmiany w programie! Wiadomo również, kiedy odbędzie się premiera najnowszej edycji randkowego show.

Fani "Hotelu Paradise" już od kilku miesięcy czekają na nową edycję programu. Pod koniec października 2024 roku widzowie zobaczyli ostatni odcinek dziewiątego sezonu, który wygrali Maja i Wojtek. Teraz wiadomo już, że ruszyły prace nad kolejną odsłoną wielkiego hitu Telewizyjnej Siódemki. Ostatnio Edyta Zając pokazała ujęcia z nowej lokalizacji "Hotelu Paradise" i wówczas fani mogli zobaczyć, w jak pięknym miejscu będzie nagrywany program. Teraz Edyta Zając zdradziła, że w randkowym show szykują się spore zmiany!

Te zmiany przez te dwie edycje będą w mojej postaci, ale nie tylko bo te dwa sezony ''Hotelu Paradise'' będą się różniły i tych zmian będzie myślę sporo i będą przychodziły w takich dość nieoczekiwanych momentach więc myślę, że jest to coś, co mogę zdradzić. (...) Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do formuły, która się dzieje to możecie być zaskoczeni.

Edyta Zając ma za sobą dopiero kilka dni pracy na planie najnowszej edycji "Hotelu Paradise", ale oczywiście poznała już uczestników i teraz zdradziła, co usłyszała od nich na swój temat. Jak uczestnicy zareagowali na nową prowadzącą, która zastąpiła ciężarną Klaudię El Dursi?

Mogę tylko powiedzieć to, co usłyszałam, bo my śledzimy ich, co robią 24 godziny na dobę, więc z ich komentarzy kiedy zobaczyli mnie pierwszy raz są podobno zachwyceni, podobno się im bardzo podobam. Są zadowoleni więc to jest miód na moje serce.

zdradziła Edyta Zając.