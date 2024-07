Do "Hotelu Paradise" dołączyła Natalia Bajko. Uczestniczka o platynowoblond włosach zaprosiła na randkę Mikołaja. Czy tym samym postanowi rozbić rokującą parę Mikołaja i Moniki? Uczestnicy jeszcze nie mieli okazji poznać nowej, jednak zdania internautów są mocno dosadne:

Co wiadomo o 24-letniej Natalii?

W ostatnich dniach w "Hotelu Paradise" było całkiem sporo pożegnań. Zalana łzami Magda została wyrzucona z "Hotelu Paradise" tuż po "pandorze". Tym samym zakochany w jej Grzegorz został sam. Na "rajskim rozdaniu" mógł jednak liczyć na Monikę, która dała mu szansę, eliminując z programu Piotra, a Mikołaj został singlem - nie brał udziału w wieczorze eliminacyjnym, ponieważ wywalczył sobie immunitet.

Wygląda jednak na to, że ich relacja bardzo szybko zostanie poddana próbie, ponieważ w "Hotelu Paradise" pojawiła się nowa uczestniczka. Męska część ekipy musiała przedstawić się nowej singielce na ślepo, stojąc za parawanami. Panowie mogli prężyć swoje mięśnie, dać pokaz tańca oraz wyrecytować wcześniej podany im list. Nowa uczestniczka na ślepo musiała wybrać uczestnika, z którym uda się na pierwszą randkę. Tym szczęśliwcem okazał się być Mikołaj.

Zaniemówiłam. Jakiegoś takiego typu nie mam, ale on ma to coś, nie wiem - Natalia była oczarowana Mikołajem.

W dodatku uczestnik powiedział jej, że aktualnie jest singlem. Zaznaczył jednak, że w "Hotelu Paradise" ma naprawdę mocną parę:

Natalia przyznała, że w towarzystwie Mikołaja czuje się zaopiekowana i swobodna. Czy Monika powinna zacząć się bać?

Natalia Bajko z "Hotelu Paradise" ma 24 lata i pochodzi z okolic Opola. Pracuje jako spedytor.

Nowa singielka przyznała również, że nigdy nie była w związku:

Zawsze się bałam, że mnie facet ograniczy. Dla mnie facet to nie jest cel ale dodatek do życia. Gdyby facet pragnął mną zarządzać to szybko bym go zmieniła. Nigdy nie byłam zakochana, więc życie miłosne? Jeszcze go nie było.