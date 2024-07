Kiedy Karolina odpadała z "Hotelu Paradise 5", Kasper nie ukrywał, że jest tym faktem kompletnie załamany - para po wielu przejściach odnalazła wspólny język, a ich relacja z dnia na dzień stawała się coraz poważniejsza... Jakiś czas później to Kasper pożegnał się z show TVN 7, jednak teraz znów wrócił do gry. A w jego przypadku słowo gra nie jest przypadkowe, o czym mówi nam sama prowadząca, Klaudia El Dursi!

Kasper i Karolina mogliby stworzyć idealny związek w "Hotelu Paradise 5". Kiedy po kilku tygodniach wrócili do siebie i na nowo zaczęli rozwijać swoją relację, wejście kolejnej uczestniczki, Nikoli, spowodowało eliminację Karoliny z "Hotelu Paradise". Nowakowski był tym faktem wyraźnie załamany. Przynajmniej w programie, bo jak mówi nam Klaudia El Dursi, w trakcie kręcenia show i tych scen, humor go nie opuszczał:

Był supergraczem, ale bardzo uroczo mu to wychodziło. [...] Karolina go wysłała na randkę, on wrócił do hotelu z nową dziewczyną, i Karolina musiała opuścić hotel. Zanim on wszedł do hotelu, był zadowolony, uśmiechnięty, żartował z ekipą... [....] Jak tylko wszedł, to od razu posmutniał, łzy w oczach... Pomyślałam sobie: "Kasper, Ty graczu!".