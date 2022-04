"Hotel Paradise 5": Kasper wrócił do show i od razu wyrzucił przyjaciela z programu! Fani oburzeni 

Atmosfera w "Hotelu Paradise" coraz bardziej się zagęszcza, a do programu z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze, właśnie powrócił największy gracz 5. edycji show! Niestety, wielki powrót Kaspra miał dla uczestników słodko-gorzki smak. Przystojniak wyrzucił pozbył się z gry swojego najlepszego przyjaciela!

"Hotel Paradise 5": Kasper wrócił do programu i pozbył się Michała

Prowadząca miłosny hit Telewizyjnej Siódemki Klaudia El Dursi, przyzwyczaiła nas do tego, że w "Hotelu Paradise" nic nie dzieje się bez przyczyny, a wyroki rajskiego hotelu bywają naprawdę nieprzewidywalne. Uczestnicy show co kilka dni wystawiani są a kolejne próby, mające sprawdzić poziom ich zaangażowania, lojalności, a także spryt i sprawność fizyczną, jednak najnowsza konkurencja zaskoczyła wszystkich. Hotelowe piękności i towarzyszący im przystojniacy musieli przeprowadzić rozmowę "w ciemno" z tajemniczą osobą, zdradzając jej największe sekrety programu. To właśnie na postawie tych wywiadów Michał i Grzegorz stanęli przed próbą ognia, podczas której to decyzją pozostałych graczy, jeden z nich musiał pożegnać się z "Hotelem Paradise".

Anita, Eliza, Jay i Kuba zagłosowali na Grześka, ku zaskoczeniu wszystkich pozostała piątka, w tym najlepsza przyjaciółka Elizy, Kuby i Jay'a - Eliza - podjęła decyzję, że to Michał musi opuścić show.

- Bardzo się cieszę, że poznałem was, jak u uczestników, którzy odpadli - zaczął Michał. - Byłem tu od samego początku, przeżyłem mnóstwo pięknych chwil i tych pięknych chwil nikt mi nie zabierze. Będę miał e do końca życia w głowie. Bawcie się, korzystajcie z tego raju i do zobaczenia - dodał.

I gdy wydawałoby się, że tajemniczą osobą jest nowy uczestnik, do "Hotelu Paradise" dumnie wkroczył Kasper, który zaledwie kilka tygodni temu został wyeliminowany z programu przez Wiktorię. Teraz to on zajął miejsce Michała u boku zjawiskowej Anity.

- Choć wiem, że jest to z pewnością dla was przykry moment, ale chciałabym żebyście mimo wszystko radośnie przywitali Kaspra - przyznała Klaudia El Dursi, chcąc rozładować napiętą atmosferę wśród uczestników. I dodała - Kasprze, witamy ponownie.

Nastroje graczy jednak długo nie uległy poprawie. Niektórzy wręcz nie dowierzali, że Kasper zdecydował się poświęcić swojego przyjaciela i postawić na Michała, by ten był nominowany do odejścia z programu.

- Czym się kierowałeś Kasper? - dopytywał go Konrad. - Tylko tym, że są nowe dziewczyny - przyznał krótko Kasper.

Te tłumaczenia jednak nie przekonały widzów, którzy nie szczędzili Kasprowi gorzkich słów krytyki.

- Żenada! - grzmieli internauci.

Inni zaś podkreślali, że taki obrót spraw może się okazać zbawiany szczególnie dla Wiktorii, która pomimo iż pozbyła się Kaspra z "Hotelu Paradise", wciąż tęskniła za byłym partnerem.

-Wiktoria już ostrzy pazury - drwią fani rajskiego hotelu.

Inni zaś sugerują, że przywrócenie Kaspra do gry jest zmyślnym zabiegiem mającym doprowadzić do wielkiego powrotu Karoliny i dojścia tej dwójki aż do wielkiego finału programu.

- To teraz jeszcze przywróćcie słodkopierdzącą Karolcię, żeby komentujące hot 13stki albo stare panny, które się naczytały za dużo romansideł, mogły się jarać tą jakże "ciekawą" parą jaką jest Kasper i Karolcia🥰😂😂😂😂😂 - czytamy w komentarzach.

Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne odcinki "Hotelu Paradise". Myślicie, że Kasper i Wiktoria po raz kolejny stworzą szczęśliwą parę? A może liczycie na powrót Karoliny?

