Klaudia El Dursi, znana polska modelka i prezenterka, podzieliła się radosną nowiną – spodziewa się trzeciego dziecka. Informację o ciąży ogłosiła w grudniu 2024 roku, czym wywołała ogromne zainteresowanie swoich fanów i mediów. Dotychczas Klaudia nie zdradzała płci swojego dziecka, teraz zmieniła zdanie?

Klaudia El Dursi zdradziła płeć dziecka?

W życiu prywatnym Klaudia jest związana z Jackiem Leszczyńskim. Para wspólnie wychowuje dwóch synów: 16-letniego Dawida z poprzedniego związku Klaudii oraz 11-letniego Jana. Obecnie oczekują narodzin trzeciego dziecka, co skłoniło Klaudię do przerwy w pracy i spędzania czasu z rodziną. Mimo że rodzina El Dursi przebywa obecnie w Dubaju, to w śniadaniówce "Dzień Dobry TVN" pojawił się materiał z jej udziałem. Klaudia opowiedziała o przebiegu swojej trzeciej ciąży, zdradziła jak się czuje i z czym się boryka. Jednak to co ciekawiło fanów najmocniej to płeć trzeciego dziecka Klaudii. Dotychczas Klaudia wspominała, że nie chce znać płci dziecka!

Niektóre kobiety wyczekują poznania płci - ja nie czekam, nie chce jej znać przed rozwiązaniem. Za to czekałam bardzo na pierwsze ruchy dziecka, na ten moment kiedy wszystko jakoś bardziej staje się rzeczywistością. - pisała na Instagramie.

W materiale wideo w "Dzień Dobry TVN" partner Klaudii wyjawił, że jego ukochana jest bardzo emocjonalna i od zawsze dba o ciepło domowego ogniska:

Klaudia jest blisko dzieci, jest emocjonalna. Dawid też taki jest - mówił Jacek.

Nagle nadeszła wyczekiwana chwila i Klaudia oraz Jacek przebili balon, który miał zdradzić, czy spodziewają się syna czy córki:

Jeśli chodzi o imię dla chłopca to Samuel, Dante, Alladyn . Moja intuicja podpowiada, że będzie chłopak. - mówiła Klaudia.

Balon faktycznie został przebity, jednak nie było w nim koloru różowego lub niebieskiego, a beżowy! Młodszy syn Klaudii od razu zapytał:

Co to oznacza?!

Klaudia wyraźnie rozbawiona powiedziała:

Oczywiście, że nie chcę znać płci! Chciałabym, żeby ten poród był kompletny. Ten kolor oznacza kolor pokoju naszego dziecka!

Wygląda na to, że Klaudia El Dursi trzyma się swojego postanowienia i faktycznie dopiero podczas porodu dowie się, czy nosiła pod sercem syna czy córeczkę.

Trzecia ciąża Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi, znana polska modelka i prezenterka telewizyjna, ogłosiła w grudniu 2024 roku, że spodziewa się trzeciego dziecka. Informację tę przekazała podczas programu "Dzień Dobry TVN". ​W związku z ciążą Klaudia zdecydowała się na przerwę w pracy zawodowej, przekazując prowadzenie programu "Hotel Paradise" modelce Edycie Zając. Decyzja ta była podyktowana chęcią skupienia się na rodzinie i zdrowiu w tym wyjątkowym okresie. ​

Pierwszy trymestr ciąży okazał się dla Klaudii wyzwaniem, o czym wspominała w mediach społecznościowych, jednak obecnie czuje się dobrze i z radością oczekuje narodzin dziecka. Na swoim profilu na Instagramie podzieliła się wzruszającym nagraniem, na którym uwieczniła moment, gdy dowiedziała się o ciąży, oraz reakcję swojego partnera, Jacka.

Obecnie Klaudia aktywnie dzieli się z fanami przebiegiem ciąży, publikując zdjęcia i relacje w mediach społecznościowych, gdzie prezentuje rosnący brzuszek i dzieli się swoimi odczuciami związanymi z oczekiwaniem na dziecko.

