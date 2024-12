Tuż przed Bożym Narodzeniem Klaudia El Dursi zaskoczyła wszystkich radosną informacją o ciąży. Modelka podczas wizyty w programie "Dzień Dobry TVN" niespodziewanie ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. Tego dnia w studiu Klaudia prezentowała się zjawiskowo i ciężko było oderwać od niej wzrok!

Klaudia El Dursi zaskoczyła wyznaniem na wizji. Wspomniała o bliźniakach!

Klaudia El Dursi jest jedną z największych gwiazd w polskim show-biznesie. Modelka kilka lat temu wzięła udział w programie "Top Model", który otworzył jej "drzwi" do świetlanej kariery. Już podczas castingu do programu, jurorzy byli tak zachwyceni, że zdecydowali wręczyć Klaudii pierwszy w historii polskiej edycji programu "Złoty Bilet". Chociaż nie wygrała programu, to zdobyła ogromną rzeszę fanów, którzy już od lat ją wspierają i mocno jej kibicują, a także otrzymała propozycję poprowadzenia randkowego show "Hotel Paradise", którą bez wahania przyjęła.

Klaudia, choć na swoim koncie ma masę sukcesów, to od dawna nie ukrywała, że marzy jej się kolejne dziecko. Modelka ma już dwóch synków- Dawida, syna z poprzedniego związku oraz Jasia, którego doczekała się ze swoim ukochanym, Jackiem. Jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem" El Dursi zdradziła, że ma nadzieję, że w 2024 roku spełni się jej marzenie o powiększeniu rodziny.

Dalej myślę o powiększeniu rodziny. Mam nadzieję, że to będzie ten rok - oznajmiła.

Dziś już wiadomo, że to marzenie się spełniło. Klaudia El Dursi w sobotni poranek, 21 grudnia, wybrała się do "Dzień dobry TVN", gdzie przekazała radosne wieści.

Jestem w stanie błogosławionym i niedługo będą mamą po raz trzeci(...)Jestem w takim niezwykłym czasie w moim życiu. Nie przyszłam tu sama, niosę ze sobą ogromną,małą miłość, która dorasta we mnie. Jestem w wyjątkowym stanie, bo błogosławionym i niedługo będę mamą po raz trzeci - oznajmiła.

@klaudia_el_dursi

Modelka przyznała, że jest przeszczęśliwa i długo z Jackiem czekali na ten moment.

Jestem przeszczęśliwa, bo długo na to czekaliśmy. Nie jest to tajemnicą, że ja już od jakiegoś czasu ogłaszałam, że czekam na ten moment. To są takie sprawy, których nie da się zaplanować i wpisać w kalendarz, ale w końcu się udało - cieszyła się Klaudia.

W rozmowie z prowadzącą modelka przyznała, że miała nadzieje, że... będą bliźniaki!

Od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy, żeby przy wigilijnym stole było dużo dzieci, dużo wnuczków, żeby ta rodzina była bardzo duża. Nie mówiliśmy konkretnie, czy to będzie tylko trójka, bardzo często mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby to była i czwórka, i piątka. Szczerze mówiąc, po cichutku liczyliśmy na to, że może bliźniaki się pojawią. Już wiem, że bliźniaków niestety nie będzie - wyznała.

