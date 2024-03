Klaudia El Dursi to niekwestionowana królowa "Hotelu Paradise" i chyba nikt nie potrafi sobie wyobrazić tego show bez jej udziału. Piękna prowadząca hitowy program stacji TVN7 zawsze wkłada całe serce w swoją pracę i przed kamerą wypada bardzo profesjonalnie. Jednak co dzieje się za kulisami? Właśnie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie, bo Klaudia El Dursi zamieściła na swoim TikToku nagranie z przerw między ujęciami. Gwarantujemy Wam, że popłaczecie się ze śmiechu! Miny modelki i jej żartobliwe teksty dosłownie rozbrajają!

Klaudia El Dursi pokazała nagranie zza kulis "Hotelu Paradise"

"Hotel Paradise" wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów i notuje świetne wyniki oglądalności. Widzów przyciągają nie tylko perypetie bohaterów programu, ale także wspaniała prowadząca show, Klaudia El Dursi. Gwiazda właśnie kończy nagrania do 9. edycji "Hotelu Paradise", którą zobaczymy już jesienią i chętnie dzieli się z fanami swoimi przeżyciami na planie programu. Tym razem modelka zamieściła nagranie na TikToku, które rozbawiło fanów do łez. Zobaczcie sami!

Klaudia El Dursi na wspomnianym nagraniu prezentuje szeroki wachlarz zabawnych min, a także zasypuje ekipę pracującą na planie show żartobliwymi tekstami. Jak widać, z piękną prowadzącą "Hotel Paradise" nie ma nudy, a wręcz przeciwnie - jest mnóstwo śmiechu i zabawy.

Klaudia El Dursi TikTok/Klaudia El Dursi

Wideo Klaudii El Dursi stało się prawdziwym hitem na TikToku, a fani przyznają wprost, że jej nagranie z planu "Hotelu Paradise" dosłownie rozbawiło ich do łez!

Wygrała Internety

Nie no, kocham tę kobietę

Ona jest genialna

Proszę więcej takich filmów

Uwielbiam tę kobietę. Mogę to oglądać sto razy dziennie - piszą internauci

A Wy, lubicie poczucie humoru Klaudii El Dursi?

