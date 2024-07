Monika w 6. edycji "Hotelu Paradise" jest od samego początku. Kiedy wreszcie udało jej się być w parze z Mikołajem, w rajskim hotelu pojawiła się Gabriela, która skutecznie krzyżuje jej plany. Od tamtej pory widzowie są bezlitośni w stosunku do Moniki! Dlaczego? Po ostatnim odcinku twierdzą, że pokazała swoją prawdziwą twarz, która nikomu nie przypadła do gustu...

"Hotel Paradise 6": Monika w ogniu krytyki fanów!

Każdy kolejny odcinek "Hotelu Paradise 6" przynosi fanom masę wrażeń, a im bliżej finału, tym więcej emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Ostatnio w programie "Hotel Paradise" pojawił się nowy uczestnik, Grzegorz. Ten jest w parze z Klaudią, jednak z dużą śmiałością spogląda także w stronę innych dziewczyn. Konsekwencją dołączenia do ekipy nowego singla było odejście z programu "Hotel Paradise" Dawida.

Teraz z kolei do gry dołączyła nowa singielka, Gabriela. Piękna brunetka z Warszawy przybyła do Panamy w poszukiwaniu prawdziwej miłości i już w pierwszych minutach skradła pocałunek od Mikołaja, do którego niezmiennie wzdycha Monika. Ta poczuła się wyraźnie zaniepokojona pojawieniem się nowej singielki. To jednak był dopiero początek jej kłopotów.

Monika już od samego początku nie ukrywała zazdrości w stosunku do nowej koleżanki. Nie rozumiała także, dlaczego jej programowy partner obdarował pocałunkiem Gabrielę, podczas gdy ona nadal nie doczekała się gestów świadczących o zaangażowaniu Mikołaja. Fani mają dość jej nachalnego zachowania:

- Monia trochę godności, jesteś kobietą, nie napastuj faceta ???????????? Jak nic do ciebie nie czuje to go nie zmusisz. - Monika chyba największe rozczarowanie w programie, jednak większą część uczestników miała rację... Po trupach do celu, zero klasy, a przede wszystkim szacunku do innych tylko Monia Monia Monia ???????? - Ona ma problem jak nie jest w centrum zainteresowania nie umie zaakceptować faktu, że nie zawsze jest najlepsza, generalnie słabo się na to patrzy - piszą fani.

Mat. prasowe Hotel Paradise

To jednak nie był koniec! Na imprezie w stylu Bollywood, kiedy to uczestniczki "Hotelu Paradise" świetnie się bawiły w rytm orientalnej muzyki, wówczas Monika uznała taniec Oli za niestosowny i postanowiła sprowadzić ją do pionu. Fani zarzucili Monice brak klasy oraz zazdrość:

- Kolejny brak klasy dziś Monika pokazała odciągając Olę od tańca ???? zazdrość to zła cecha. - Ale się zawiodłem na Moni za to, że tak potraktowała Olę przy tańcach w kolejnym odcinku. I kolejny raz jak przyszedł list odnośnie testu dziewczyn. Sama przeczytała, a na prośbę Natalii, aby pokazała to zamknęła kopertę i poszła po resztę dziewczyn. Słabe zachowanie. Eh. - Po dzisiejszej imprezie w stylu Bollywood stwierdzam że Monika przechodzi sama siebie, zarozumiała, zazdrosna o piękne dziewczyny, wychodzi słoma z butów po tym jak potraktowała Olę - podsumowują fani.

Również uczestnicy "Hotelu Paradise" uznali zachowanie Moniki za niestosowne. A Wy, zgadzacie się z opiniami fanów na temat zachowania Moniki w programie?