Po rozstaniu z Łukaszem życie towarzyskie Nany z "Hotelu Paradise All Stars" nabrało rozpędu. Teraz gwiazda show pokazała, jak spędza swój urlop. Okazuje się, że towarzyszy jej dobrze znany influencer. Para świetnie się ze sobą dogaduje. To tylko przyjaźń? A może coś więcej? Zobaczcie ich wspólne kadry.

"Hotelu Paradise All Stars": Nana jest w związku?

W ostatnim czasie dużo się dzieje w życiu popularnej celebrytki. W końcu właśnie ruszyła specjalna edycja miłosnego show, w którym oglądamy dobrze znanych uczestników z poprzednich edycji. W tym gronie znalazła się charakterystyczna uczestniczka, która doszła do samego finału w 5. odsłonie show. Szybko jednak okazało się, że w "Hotelu Paradise All Stars" Nana spotkała się z Łukaszem, swoim ekspartnerem. Oboje nie są zachwyceni, że muszą znosić swoją obecność na planie programu w Kolumbii. Tymczasem poza rajskim hotelem w życiu celebrytki także sporo się dzieje.

Nana z "Hotel Paradise All Stars" postanowiła zrobić sobie przerwę od studiów. W tym celu udała się na wycieczkę, a jej przebieg z chęcią relacjonowała za sprawą mediów społecznościowych. Początkowo zapowiedziała, że wyjazd jest spontaniczny i sama nie wie, gdzie ostatecznie wyląduje. Szybko okazało się, że uczestniczka show wyjechała na Mazury. Na wakacjach nie jest jednak sama! Jak się okazuje towarzyszy jej... Adrian Salamon, dobrze znany w sieci jako Medusa!

Instagram @nanamajos

Popularny influencer, znany m.in. z freak fightowych walk świetnie bawił się z uczestniczką "Hotelu Paradise" w czasie wspólnego wypadu. Ta dwójka udała się w swoim towarzystwie na rowerki wodne. Następnie świetnie bawili się razem na mieście, a internautom nie szczędzili wspólnych relacji. Póki co jednak nie zdradzili, co ich łączy. Jak myślicie to przyjaźń? Czy coś więcej? Fani są pewni:

- Mam nadzieje, że zaprosicie mnie na wasze wesele ???????? fajne mordki ????

- Czuć chemię!❤️

- Gorzko Gorzko Gorzko

- Ładnie razem wyglądacie ❤️❤️????

- Czyżby Medi miłość rośnie ?? Cudnieee pozdrawiam ????????❤️❤️

Co sądzicie o takim duecie? Pasowaliby do siebie?

