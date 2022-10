"Hotel Paradise 6": karczemna awantura Mikołaja i Dawida zszokowała uczestników. "To brak szacunku"

Im bliżej finału, tym atmosfera w "Hotelu Paradise" coraz bardziej się zagęszcza. Podczas gdy Natalia i Gabriela zacięcie rywalizują o Marka, to Mikołaj zdaje się wyrastać na największego gracza. Niestety, po ostrym spięciu z Grześkiem i Grzegorzem, przystojniak właśnie podpadł kolejnemu uczestnikowi.

"Hotel Paradise": ostra awantura Mikołaja i Davida. Widzowie nie wytrzymali

W "Hotelu Paradise" emocje sięgają zenitu, a najnowsze wydarzenia sprawiły, że to właśnie programowy partner Moniki stał się dla panów zagrożeniem numer jeden. Po tym, jak Mikołaj z "Hotelu Paradise" podpadł Grześkowi i Grzegorzowi, idąc na szaloną randkę z Moniką, Klaudią, Natalią i Olą, pozostali uczestnicy zaczęli podchodzić do niego z dużą rezerwą. I gdy mogło się wydawać, że emocje już opadły, David nie ma zamiaru odpuszczać rywalowi i sukcesywnie wbija mu szpile.

- Do każdej podchodzisz, inwestujesz w każdą - grzmiał David. - Stary, jakbym miał tu flirtować, to by to zupełnie inaczej wyglądało - tłumaczył się Mikołaj. - To, co ja robię, to nie jest flirt. To jest zwykła rozmowa - dodał. - Ale dziewczyny nie zawsze to biorą tak i ty to bardzo dobrze wiesz. Nie jesteśmy w podstawówce - dogryzał mu David. - Stary, daj spokój. Śmiać mi się chce, jak ktoś mówi, że ja flirtuję.

To dopiero preludium do tego, co stało się później. Podczas wieczornej imprezy w "Hotelu Paradise", rozbawiony Mikołaj unikał całujących się Angeliki i Davida, nazywając ich "świntuchami". To właśnie te słowa sprawiły, że David nie wytrzymał.

- Czy mi się wydaje, czy po wiedziałeś "gościu", czy co - zaatakował Mikołaja David. - Dave, nic nie mówiłem - bronił się Mikołaj. - Było "gościu" czy "obcy", obcokrajowiec? - drążył David. - Gościu, oszalałeś? Mi się nie podoba, co ty tu uskuteczniasz. Czy ty myślisz, że ja za plecami mówię? W jakim celu miałbym to robić? - To jest rasizm! - grzmiał David. - Ja cię zapytałem, czy było "gościu", czy było "obcy", bo ja zaraz sp****lam stąd, jak tu są takie rzeczy. Czasami czuję, że ktoś może patrzeć na mnie pod takim względem, że "co on k***a tutaj robi, on nie jest stąd" i może mi się tak usłyszało, ale ja słyszałem coś pod swoim adresem. Jak ty mówisz, że tego nie było, to temat zamknięty.

Również podczas Puszki Pandory atmosfera pomiędzy Davidem i Mikołajem była wyjątkowo napięta.

- Mam swoje zasady, których się trzymam cały czas, ale kiedy widzę, że ktoś mówi, że on też ma zasady, że on się ich trzyma i potem zmienia zdanie, to mówię "dobra, działy i będzie grubo" - mówił na Pandorze David. - Nie lubię, kiedy ktoś mówi jedno, jutro się zmienia, żeby otworzyć drzwi. Dlatego się wtrącam - dodał uderzając w poczwórną randkę Mikołaja.

Co więcej, David również postanowił wprost ocenić relację Angeliki i Mikołaja.

- Czuję brak szacunku do mnie jako faceta, mężczyzny, kiedy jest moja kobieta i ktoś podchodzi, flirtuje itd., to jest brak szacunku do mnie [...]. Nie robię nikomu tego, czego bym nie chciał, żeby mi rolibili. Ja nie podrywam, flirtuje, nie dotykam innej dziewczyny.

Relacja Mikołaja i Davida zszokowała pozostałych uczestników. Także widzowie nie szczędzili panom ostrych słów krytyki.

- To było za dużo. Oskarżać kogoś bezpodstawnie o rasizm. Słabe... - Dejv na sile szuka spiny czy o co chodzi? Ciagle ma jakiś problem... - Dejw strasznie przewrażliwiony. Słyszy coś czego nikt nie powiedział. Mikołaj nie lepszy, flirtuje z każdą, a potem udaje że nie wie o co chodzi. - Dejv to niezły gracz! Mikołaj z Moniką to dla niego jedyne zagrożenie więc chce osłabić ich pozycję i świetnie mu idzie póki co - grzmią internauci.

A co wy sądzicie o całej sytuacji? Myślicie, że panowie się pogodzą?