Po długich namowach i kilku podejściach, producenci drugiej edycji Tańca z Gwiazdami zdołali namówić na udział w programie Honoratę Skarbek. Wokalistka przyjęła w końcu propozycję Polsatu i nie ukrywa, że liczy na to, iż występ w tanecznym show okaże się dla niej wspaniałą przygodą. Przypomnijmy: Honey długo nie potwierdzała udziału w "TzG". Teraz tłumaczy swoją decyzję o występie w show

Pierwszy odcinek "Tańca" już 6 września, a niemal wszystkie pary trenują intensywnie od kilku tygodni, aby pokazać się z jak najlepszej strony w swoim premierowym występie. W rozmowie z AfterParty.pl, Honorata przyznała, że ćwiczy bardzo intensywnie, a jej partner daje jej niezły wycisk. Widzi już jednak pierwsze postępy, więc docenia narzucony reżim i ma nadzieję, że będzie radzić sobie coraz lepiej.



Nasze wspólne próby są bardzo intensywne i wylewamy na nich, przynajmniej ja, litry potu. Praktycznie trenujemy codziennie po 6 godzin, więc dla mnie to jest zupełnie coś nowego. Takie intensywne ćwiczenia siłowe, do których taniec się na pewno zalicza, trochę mnie wykańczają szczerze mówiąc. Ale to, co zauważyłam i co bardzo cenię, że on daje mi taki wycisk, to to że z treningu na trening jest coraz lepiej i właśnie o to chodzi. Mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej - zapewnia w rozmowie z nami Honey.