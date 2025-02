16. edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Obecnie uczestnicy spędzają długie godziny na salach treningowych. Tym razem stanęli przed zaskakującym wyzwaniem, bowiem produkcja wprowadziła do formatu kilka istotnych zmian. Czyżby to one sprawiły, że uśmiech zniknął z twarzy Grażyny Szapołowskiej? Po ostatniej próbie paparazzi "przyłapali" ją na krótkiej pogawędce z Janem Klimentem.

Jan Kliment i Grażyna Szapołowska sfotografowani po treningu do "Tańca z gwiazdami"

Wszystkie pary odliczają już dni do startu 16. edycji "Tańca z gwiazdami", która rozpocznie się 2 marca o godzinie 19:55. Już od kilku tygodni uczestnicy uczą się swoich choreografii. Niemal każdy dzień spędzają na sali treningowej, doszkalając kroki. Tym razem paparazzi przyłapali po próbie Jana Klimenta oraz Grażynę Szapołowską.

Warunki pogodowe raczej nie sprzyjały rozmowom i długim pożegnaniom na świeżym powietrzu, dlatego aktorka zabrała swoje rzeczy i popędziła do auta. W ostatniej chwili złapała jednak jeszcze Klimenta i... wręczyła mu prezent. Była to żółta reklamówka, z której przebijało się coś na kształt słoika. Choć jej mina nie wyrażała zbytniej radości, tak na twarzy tancerza momentalnie pojawił się uśmiech.

Szybko jednak wymienili uściski i każde z nich poszło w swoją stronę. Grażyna Szapołowska wsiadła do luksusowego Mercedesa i wyruszyła w drogę, łamiąc przy tym przepisy. Najwyraźniej tak jej się spieszyło do domu, że postanowiła przemknąć na czerwonym świetle!

Zmiany w "Tańcu z gwiazdami"

Na twarzy Grażyny Szapołowskiej po treningu zabrakło uśmiechu. Możemy tylko domyślać się, że przyczyniła się do tego wyczerpująca próba i... zmiany, o których wczorajszym wieczorem poinformowała produkcja "Tańca z gwiazdami". Jak się okazało, kolejna edycja przyniosła za sobą nie tylko nowe logo, ale i spore rewolucje na parkiecie, którym uczestnicy będą musieli sprostać.

Nowa zaskakująca edycja ''Tańca z Gwiazdami''! Zobaczcie już teraz nasze nowe logo. Dodatkowo w tym sezonie oprócz tradycyjnych styli tanecznych przyjdzie czas na tańce ludowe. Będziemy mieć dla Was także solowe popisy gwiazd na parkiecie! A to nie wszystko... - brzmiał komunikat.

Więcej szczegółów produkcja co prawda nie zdradziła, ale jednocześnie nie pozostawiła wątpliwości, że to nie koniec rewelacji.

Oto wszystkie duety 16. edycji "Tańca z gwiazdami"

Niedawno poznaliśmy wszystkie duety, które tym razem powalczą o Kryształową Kulę. Jak zostali dobrani w pary? Oto pełna lista:

Ada Borek i Albert Kosiński,

Ola Filipek i Wojtek Kucina,

Michał Barczak i Magda Tarnowska,

Piotr Musiałkowski i Magdalena Narożna,

Agnieszka Kaczorowskaiz Filip Gurłacz,

Grażyna Szapołowska i Jan Kliment,

Tomasz Wolny i Daria Syta,

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke,

Cezary Trybański i Iza Skierska,

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz,

Maciej Kurzajewski i Lenka Kliment,

Mieszko Masłowski i Blanka.

Ponadto, zaraz po ogłoszeniu zmian, produkcja "TzG" ujawniła numery wszystkich par.

