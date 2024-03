Niedziela, 3 marca, to ważny dzień dla wszystkich osób związanych z "Tańcem z Gwiazdami": swój debiut zaliczą nie tylko gwiazdy, ale też część jurorów. Widzowie zobaczą Rafała Maseraka, Ewę Kasprzyk i Tomasza Wygodę oceniających występy par. Niedługo przed startem wybór jury skomentowała ... Agnieszka Kaczorowska, a w związku z jej słowami dosłownie zagotował się Rafał Maserak! O co poszło?

Po długiej przerwie, widzowie już 3 marca wieczorem obejrzą pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Show powraca w odświeżonej formie, bo w jury zasiądą aż trzy nowe twarze: związany z programem tancerz, Rafał Maserak, aktorka Ewa Kasprzyk oraz choreograf Tomasz Jan Wygoda. Jak się okazuje, to właśnie ostatnie nazwisko wywołało niemałe kontrowersje.

O komentarz ws. nowego jury pokusiła się od lat związana z tańcem Agnieszka Kaczorowska - gwiazda wprost przyznała, że dziwi ją obecność Tomasza Wygody w jurorskim składzie:

Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający (...). Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem (...) Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę

- powiedziała Kaczorowska dla ''Plotka''.