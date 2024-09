Przed nami drugi odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Już dziś wieczorem zobaczymy kolejną odsłonę zmagań gwiazd w wielkim hicie Polsatu. W programie usłyszymy m.in. wielki hit Kory. Kto wcieli się w słynną artystkę? Ten występ przejdzie do historii!

Tydzień temu ruszyła najnowsza edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To już 21. sezon hitu z udziałem gwiazd. Tym razem wśród uczestników znaleźli się m.in. Aleksander Sikora, Patricia Kazadi, Barbara Wypych, Joanna Osyda, Reni Jusis i Kuba Szyperski, który pozamiatał w pierwszym odcinku "TTBZ". Kto zachwyci w drugim odcinku programu? Zanim usłyszycie występy wszystkich uczestników zobaczcie fragment występu Reni Jusis! Artystka wcieliła się w Korę i dała czadu na scenie!

Ja miałam okazję znać Korę prywatnie. To była przemiła osoba, bardzo piękna, niezwykła, odważna i charyzmatyczna od początku do końca. Powiem ci Reni, że tak doskonale uchwyciłaś jej ruchy, które trudno odtworzyć po niej, bo to jest takie Korowe. Bardzo ci to wyszło, cała Kora. I głosowo poradziłaś sobie całkiem fajnie. Gratuluję ci, bo miałam wrażenie, że jestem w zasadzie na jej koncercie

skomentowała Justyna Steczkowska.