Justyna Steczkowska przygotowuje się do reprezentowania Polski na Eurowizji 2025 z utworem "Gaja". Nie da się ukryć, że jest uwaga skupiona jest na ważnym dla niej występie. Czy przez to nie zobaczymy jej w roli jurorki "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": zmiany w składzie jury podczas nieobecności Steczkowskiej?

Produkcja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zapewniła, że choć Eurowizja 2025 to priorytet dla Steczkowskiej, nie zamierza ona całkowicie rezygnować z udziału w show. W okresie, gdy jej obowiązki związane z konkursem będą wymagały obecności za granicą, w roli jurorów pojawią się gościnne zastępstwa.

To oznacza, że widzowie mogą spodziewać się drobnych zmian w składzie jury, jednak nie wpłynie to na formułę programu. Justyna Steczkowska wróci do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" po zakończeniu swoich eurowizyjnych zobowiązań.

Tak. Justyna świetnie sprawdziła się w swojej roli, dlatego nikt nie wyobraża sobie wprowadzania zmian z powodu jej udziału w Eurowizji. Wręcz przeciwnie. Jej obecność w “Twojej Twarzy” może jeszcze bardziej przełożyć się na skok oglądalności, zwłaszcza że za kulisami nie jest tajemnicą, co takiego Justyna chce pokazać Europie. Nikt nie ma wątpliwości, że na Eurowizji odniesie sukces. Wszyscy podziwiamy jej zaangażowanie i pasję, z jaką poświęca się i Eurowizji, i naszemu programowi - zdradziła osoba z produkcji w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Justyna Steczkowska będzie mogła pojawić się w finałowym odcinku. Co z innymi?

Nie ma sytuacji bez wyjścia. Justynkę na czas jej nieobecności zastąpi gościnnie inna gwiazda. Stosowaliśmy już takie rozwiązania i zawsze świetnie się sprawdzały. Według grafiku Justynka powinna bez przeszkód pojawić się na finałowym odcinku. Kto wie, może już jako pierwsza zwyciężczyni Eurowizji z Polski? Cała ekipa mocno jej kibicuje, zwłaszcza że ona sama wprowadza bardzo ciepłą i rodzinną atmosferę na planie - dodał informator.

Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących miesięcy – zarówno na scenie Eurowizji, jak i w polskim show telewizyjnym.

Kiedy nowa edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" tradycyjnie rozpoczyna swoje sezony wiosną i jesienią. Według dostępnych informacji, 22. edycja show planowana jest na wrzesień 2025 roku.

Warto zauważyć, że wiosną 2025 roku program zrobi przerwę w emisji, a jego miejsce w ramówce Polsatu zajmie reaktywowany po latach format "Must Be the Music". Mimo że program ruszy dopiero na jesieni, nagania zaplanowane są niebawem!

Intensywny czas Justyny Steczkowskiej

Rok 2025 jest dla Justyny Steczkowskiej niezwykle wyjątkowy – artystka po 30 latach ponownie stanie na eurowizyjnej scenie. W 1995 roku w Dublinie wykonała utwór Sama, który zapoczątkował jej wielką karierę. Teraz reprezentuje Polskę z piosenką Gaja, która zdobyła uznanie zarówno wśród fanów Eurowizji, jak i polskiej publiczności.

Przygotowania do konkursu odbywają się w pełnym wymiarze. Eurowizja to nie tylko sam występ – to tygodnie prób, promocji i pracy nad każdym detalem. Steczkowska musi zadbać o perfekcyjny wokal, scenografię oraz choreografię, które będą kluczowe podczas występu na eurowizyjnej scenie w Bazylei. Mimo że Eurowizja wymaga pełnego zaangażowania, Justyna Steczkowska postanowiła pozostać jurorką w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. To kolejny dowód na jej profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w każdy projekt, w którym bierze udział.

Czy intensywny czas w życiu Justyny Steczkowskiej zakończy się sukcesem na Eurowizji? To okaże się już w maju 2025 roku, gdy wokalistka stanie na scenie w Bazylei, reprezentując Polskę w jednym z największych konkursów muzycznych na świecie.

