21. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" bez wątpienia będzie wyjątkowa skoro zwiastun pierwszego odcinka przypomina zapowiedź finału. Poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko i nawet byli uczestnicy programu są zaskoczeni głosem Celine Dion. W sieci pojawił się spoiler pierwszego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ten występ przejdzie do historii programu... To trzeba obejrzeć!

Zjawiskowy występ Kuby Szyperskiego w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

W nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na widzów czekają spore zmiany. Zamiast Roberta Janowskiego i Piotra Gąsowskiego w jury zasiądą Justyna Steczkowska oraz Stefano Terrazzino. Zmieniają się też prowadzący, ale jedno jest niezmienne... i chodzi o wysoki poziom uczestników programu. Na podstawie zwiastuna pierwszego odcinka już wiadomo, że jednym z faworytów może być Kuba Szyperski, który wcielił się w postać Celine Dion i poruszył internautów swoim głosem. Kuba Szyperski ma zaledwie 27 lat i jest aktorem, ale jego pasją jest śpiewanie. Uczestnik TTBZ wystąpił już w innym programie muzycznym i w 2012 roku został jednym z finalistów programu "Must Be the Music. Tylko muzyka".

Okazuje się, że występ Kuby Szyperskiego zachwycił nie tylko fanów programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ale również byłych uczestników programu. Pierwszy odcinek i takie emocje... Zapowiada się naprawdę wyjątkowa edycja.

Niewiarygodne. W życiu bym nie powiedział, że to śpiewa mężczyzna

To brzmi jak występ finałowy, nie jak debiut na scenie TTBZ

Kubaaaaaaa zdolniacho. Genialny!!!!!! napisała Barbara Kurdej-Sztan

Brawo Kuba!!!! @kubaszyperski dodał Tomasz Ciachorowski

fot. screen odcinka Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Sądzicie, że Kuba Szyperski ma szanse na finał w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Program jeszcze się nie zaczął, a widzowie już pokochali tego uczestnika i mocno mu kibicują w drodze po Złotą Maskę.