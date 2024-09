Kilka dni temu wystartował nowy sezon kultowego muzycznego programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" jednak emocje zdają się wciąż nie opadać, a wszystko za sprawą... Justyny Steczkowskiej! W sieci właśnie pojawił się fragment kolejnego odcinka, będzie się działo!

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" znów zawitał do ramówki Polsatu i 6 września widzowie mogli zobaczyć pierwszy odcinek dwudziestej pierwszej edycji. O Złotą Twoją Twarz w tym sezonie walczą: Reni Jusis, Patricia Kazadi, Barbara Wypych, Joanna Osyda, Damian Kret i Kuba Szyperski, Aleksander Sikora i Bartek Wrona! W pierwszym odcinku wygrała Patricia Kazadi, która wcieliła się w Arethę Frankin i wykonała utwór „Think” z filmu „Blues Brothers”. W tym sezonie gospodarzami programu zostali Maciej Rock i Agnieszka Hyży, a w składzie jury obok Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego zasiedli Justyna Steczkowska oraz tancerz i zwycięzca trzeciej edycji - Stefano Terrazzino.

W zapowiedzi 2. odcinka możemy usłyszeć zaskakujące słowa i to z ust... Justyny Steczkowskiej!

Wygląda na to, że w kolejnym odcinku będzie sporo się działo!

W pierwszym odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo" widzowie skupili się nie tylko na występujących uczestnikach, ale również na nowych prowadzących. Justyna Steczkowska swoją obecnością wywołała spore poruszenie i nie zabrakło słów zachwytów w jej stronę, jednak niektórym fanom programu nie do końca spodobało się to, że piosenkarka siedziała tyłem do swojego kolegi - Stefano Terrazzino!

Stefano Terrazzino wywołany do tablicy, postanowił wypowiedzieć się w tym temacie. Jak wyznał, nie czuje się tym urażony i uważa, że jest to całkowicie zrozumiałe.

Znam Justynę od lat, my się lubimy, szanujemy się, jest fajna energia między nami. To, że w programie siedziała 'na lewo' to nic, bo jestem przyzwyczajony. Dla niej ten lewy profil jest taki ważny, więc ja się o to nie obrażam. Nie uważam, że to jest złe wychowanie, dla mnie to jest ok. To coś normalnego, znam ją i to nie jest nic związanego z moją osobą

- powiedział w rozmowie z Plotkiem tancerz.