Wielkimi krokami zbliża się 21. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w Polsacie. Stacja znów przygotowała dla widzów sporo niespodzianek, z pewnością największą z nich jest udział samej Justyny Steczkowskiej! Jak podaje pomponik.pl diwa zostanie jurorką w hitowym show! Ale to nie koniec zaskakujących informacji.

Polsat szykuje się do 21. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W ostatnich latach niemal w każdej edycji zmieniają się jurorzy lub prowadzący, tak też będzie i tym razem. Z show niedawno pożegnał się Robert Janowski, który miał okazję być uczestnikiem oraz jurorem przez kilka serii, ale również Maciej Dowbor, który po 20 latach całkowicie odszedł z Polsatu. Nie wiemy, kto zastąpi Dowbora w roli współprowadzącego, ale jak podają wirtualnemedia.pl, obok Macieja Rocka ma pojawić się kobieta!

Znamy za to nazwisko nowej jurorki, która zasiądzie obok Małgorzaty Walewskiej oraz Piotra Gąsowskiego. Będzie to sama... Justyna Steczkowska! Jako pierwszy tę informację podał pomponik.pl, potwierdził ją zaś portal wirtulanemedia.pl.

W ostatnich latach Justyna była jurorką w "The Voice of Poland", jednak kilka tygodni sama przyznała, że w nadchodzącej edycji nie uda jej się pojawić w programie TVP.

n/z Justyna Steczkowska

Co ciekawe, jakiś czas temu pojawiły się informacje, że Justyna Steczkowska negocjuje udział w "Must be the music", które ma wrócić na antenę Polsatu w przyszłym roku. Teraz już jest pewne, że artystka będzie gwiazdą jesiennej ramówki Polsatu, ale właśnie w "TTBZ"!

Tymczasem portal wirtualnemedia.pl donosi, że w nowej odsłonie "TTBZ" znów pojawi się czworo jurorów. Kto zasiądzie obok Piotra Gąsowskiego, Małgorzaty Walewskiej i Justyny Steczkowskiej? To póki co tajemnica!

Robert Janowski, żegnając się z rolą jurora w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", napisał niedawno:

To był piękny czas. Miałem szczęście, że mogłem poznać ten projekt od strony uczestnika i potem jurora. Cały czas uważam, że to fantastyczne show, cudna ekipa i niesamowici Artyści. Dziękuję @shineendemol Polska i telewizji POLSAT @polsatofficial za możliwość bycia częścią zespołu, która od tylu lat tworzy rozrywkę na najwyższym poziomie i bawi telewidzów. Dziękuję też, a może przede wszystkim WAM, fanom TTBZ za wzruszenia i radość w każdy piątkowy wieczór. My dla WAS, a WY dla NAS! I to jest piękne Czasami coś się jednak kończy. Niekiedy po to, by rozpocząć nowe, a innym razem, aby odpocząć, nabrać dystansu, spędzić więcej czasu z rodziną. Oba powody ważne. Nie trzeba się smucić.

napisał Janowski