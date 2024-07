W minionym odcinku "Hotel Paradise All Stars" byliśmy świadkami niespodziewanych zwrotów akcji. Na rajskiej plaży w Kolumbii pojawił się Kamil Piórkowski, doskonale znany z drugiej odsłony miłosnego show. Na reakcję fanów nie trzeba było czekać. Ten zdecydowanie nie jest ulubieńcem internautów. Ci nadal nie zapomnieli mu zachowania, jakie zaprezentował w drugiej edycji.

"Hotel Paradise All Stars": Kamil w obliczu krytyki

Miłosny format TVN-u "Hotel Paradise" jest trampoliną do sławy dla wielu młodych, spragnionych sławy ludzi. Najlepszym tego przykładem są uczestnicy, którzy dali się zapamiętać i do teraz odcinają kupony od sławy. Niektórych z nich mamy okazję ponownie oglądać w nietypowym formacie, jaki przygotowała produkcja show. W nowej edycji pojawili się więc znani i lubiani uczestnicy. Nie brakuje także niespodziewanych zwrotów akcji. Nie da się ukryć, że do teraz w "Hotel Paradise All Stars" to skłóceni Łukasz i Nana wzbudzali największe emocje. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że tę rolę przejmie ktoś inny - Kamil Piórkowski.

Zobacz także: "Hotel Paradise All Stars": Laluna twierdzi, że Sara jest w związku. Jest komentarz uczestniczki

W minionym odcinku okazało się, że do "Hotelu Paradise All Stars" wraca jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników. Kamil już na wstępie namieszał, bo do show przywrócił Julię - swoją była partnerkę, z którą tworzył relację w 2. odsłonie miłosnego show. Teraz w jego rękach leżą także losy Luizy. Dziewczyny nie kryły zaskoczenia, widząc właśnie Kamila. Tak samo jak widzowie. Ci są wobec niego bezwzględni. Tuż po emisji odcinka posypały się komentarze:

- Serio? Za to, co ten typ odwalił w swojej edycji, to raczej powinien mieć zakaz pojawiania się w jakiejkolwiek telewizji, a Wy go bierzecie do kolejnego sezonu.. Brakuje tylko Launo i jakiegoś kozła ofiarnego żeby mogli się oboje na kimś wyżywać. Zapamiętałam go jako najbardziej toksyczna osobę ze wszystkich edycji. Podziękuje za oglądanie.

- Boże tylko nie on ????

- Chyba przestanę to oglądać. Przywracanie do programu beznadziejnego Kamila. Dziadostwo

- Najbardziej irytujący głos, śmiech,mowa, zachowanie.... ????‍♂️????‍♂️????‍♂️

- Najbardziej irytujący koleś ze wszystkich edycji ????

Zobacz także: "Hotel Paradise All Stars": Widzowie mają dość jednej rzeczy. Apelują do produkcji

Zobacz także

Czym uczestnik "Hotel Paradise All Stars" zasłużył sobie na taką krytykę? Nie da się ukryć, że w drugiej odsłonie show widzowie zapamiętali go jako tego, który uprzykrza życie innym. Intrygi, chęć wygrania i umniejszanie słabszym - tak się zaprezentował według fanów formatu. Ci nie mogą mu zapomnieć kłótni z Magdą, której wymyślił przydomek "kaczuszka", ze względu na jej duże usta. Wówczas widzowie uznali, że ten znalazł sobie kozła ofiarnego. W nowej edycji namiesza jeszcze mocniej?

