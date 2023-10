Nietypowa edycja programu "Hotel Paradise All Stars" nabiera prawdziwego rozpędu. Basia musiała podjęć bardzo istotną decyzję. Julia myślała, że pożegna się z programem, tymczasem pojawiło się w nim dwóch niespodziewanych gości. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał, bo zrobiło się naprawdę gorąco.

Reklama

"Hotel Paradise All Stars": Tego uczestnika nikt się nie spodziewał

Bez wątpienia produkcja hitowego show bardzo zaskoczyła zagorzałych fanów "Hotelu Paradise". Przygotowała dla nich niespodziankę w postaci zupełnie nowej odsłony, w której mamy możliwość zobaczyć dobrze znanych uczestników z poprzednich edycji. Tym sposobem ponownie śledzimy miłosne poczynania Basi, Latino, Maurycego i innych. Nie jest tajemnicą jednak, że największe emocje wzbudza konflikt pomiędzy Łukaszem i Naną w "Hotelu Paradise All Stars". W minionym odcinku to jednak inni bohaterowie stanęli przed trudnymi decyzjami.

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Zobacz także: "Hotel Paradise": Oliwia i Kuba znowu razem? Zaskakujący wpis byłego uczestnika

Uczestnicy "Hotelu Paradise" musieli wytypować najbardziej zaufaną osobę w grupie. Jak nietrudno się domyślić, miano to przypadło uwielbianej Basi. Decyzja ta jednak miała swoje poważne konsekwencje. To właśnie Basia musiała wskazać, która z dziewczyn opuści rajski hotel. Decyzja nie była łatwa, jednak ostatecznie Basia wskazała uczestniczkę, której wcześniej nie znała, Julię, jednocześnie zaznaczając, że to nic personalnego.

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Marika zdradziła płeć dziecka! Wybrała bardzo nietypowe imię

Julia była przekonana, że jako pierwsza opuści mury hotelu. Po wyjściu z niego czekała jednak na nią niespodzianka, w postaci... Kamila Piórkowskiego, z którym była związana w drugiej edycji show!

"To jest żart, nie wierzę w to" - skwitowała Julia

Dziewczyna nie kryła swojego zdziwienia. Jak się okazuje, ich relacja skończyła się fiaskiem, a przez ostatni czas nie mieli ze sobą kontaktu. Jednak to właśnie Kamil okazał się osobą, która przywróciła Julię do programu. Ta dwójka stworzyła więc parę. Na tym emocje natomiast się nie skończyły.

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Na plaży zupełnie niespodziewanie pojawił się ktoś jeszcze - Luiza, dobrze znana z 3. edycji miłosnego show. Szybko okazało się, że jej los leży w rękach Kamila i Julii. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość, ponieważ poznamy ją dopiero w kolejnym odcinku.

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Reklama

Bez wątpienia jednak Kamil był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników w historii show, który zasłynął z... uprzykrzania życia innym. Czy historia się powtórzy? Strach się bać!

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars