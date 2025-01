"Hotel Paradise" to popularny program reality show, który jest emitowany w Polsce od 2020 roku. Format opiera się na obserwacji grupy młodych, atrakcyjnych singli, którzy zamieszkują luksusowy hotel w egzotycznej lokalizacji. Głównym celem uczestników jest znalezienie partnera, z którym uda im się dotrzeć do finału programu, zdobywając przy tym sympatię widzów i rywalizując o nagrodę pieniężną. Jedną z osób, która w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością po udziale w "Hotelu Paradise" jest Eliza Milewska z 5. edycji programu. Dawno jednak nie pokazywała fanom swoich nowych zdjęć, ale kiedy w końcu to zrobiła, w komentarzach zawrzało! Internauci przyznają wprost, że nie mogą oderwać wzroku od jej nowych fotek.

Udział Elizy w "Hotelu Paradise"

Eliza Milewska dała się poznać widzom 5. edycji "Hotelu Paradise" jako niezwykle charyzmatyczna i bardzo barwna postać. Nic więc dziwnego, że od samego początku mocno przykuwała uwagę fanów show, a także uczestników programu. Dzięki udziałowi w "Hotelu Paradise" Eliza poznała Jay'a - para zbudowała silną więź w trakcie trwania programu i po jego zakończeniu kontynuowała swój związek w życiu prywatnym, co dawało nadzieję na to, że ich relacja przetrwa próbę czasu. Choć byli jedną z najbardziej lubianych par, to niestety ich związek nie wytrzymał presji codziennego życia. W maju 2024 roku Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" ogłosili swoje rozstanie.

Eliza z "Hotelu Paradise" zaskoczyła nowymi zdjęciami

Choć ostatecznie Eliza nie znalazła w "Hotelu Paradise" partnera na całe życie, to jednak udział w programie przyniósł jej sporą popularność, która pozwoliła jej zgromadzić wielu fanów na Instagramie. W ostatnich miesiącach Eliza jednak nie publikowała nowych treści i ostatni jej post pojawił się na początku sierpnia 2024 roku. Teraz jednak Eliza powróciła - i to w jakim stylu! Pokazała swoje fotki z odważnej sesji zdjęciowej, a w komentarzach zawrzało. Fani nie ukrywają, że są pod wrażeniem zarówno zdjęć, jak i samej modelki.

Zobaczcie sami, jak dziś wygląda Eliza z "Hotelu Paradise 5"!

