Ostatniej Pandory w 8. edycji "Hotelu Paradise" Ada nie zapomni do końca życia i niestety nie będą to miłe wspomnienia. Pytania, które na niej padały były nie tylko niewygodne, ale również wkraczały na sferę prywatną. Ada była mocno zniesmaczona po tym, jak usłyszała pytanie nawiązujące do jej mamy.

To pytanie nie powinno paść w "Hotelu Paradise"

To już dziś dowiemy się, kto wygrał 8. edycje "Hotelu Paradise". Na ścieżce lojalności staną Ada i Bartek lub Agnieszka i Jędrzej, a walka jest naprawdę zacięta. Obie pary różnią się miedzy sobą niczym woda i ogień. Ta pierwsza tworzy relację romantyczną, która nie stroniła w programie od konfliktów, natomiast ta druga buduje relacje czysto koleżeńską od samego początku programu. Nie da się ukryć, że najwięcej emocji wzbudził moment, w którym Ada wyrzuciła Bartka z "Hotelu Paradise", by następnie szaleć z nim pod prysznicem. To jak uczestnik traktował swoją partnerkę, nie podobało się nawet uczestnikom. Dlatego też pytania na Uber Pandorze były ostre, ale ku zaskoczeniu nie były skierowane w kierunku Bartka a Ady. Uczestnicy zarzucili jej, że nie ma szacunku do siebie.

W jednym z odcinków "Hotelu Paradise" Ada postanowiła podzielić się smutną rodzinną historią. Uczestniczka show wyznała, że jej mama zmagała się z silną depresją i odebrała sobie życie. Jeden z uczestników pozwolił sobie przekroczyć granice i zadać Adzie pytanie, związane z jej mamą:

Czy uważasz, że Twoja mama byłaby dumna z Twojego zachowania w programie? — padło anonimowe pytanie na Pandorze.

Nie odpowiadaj na to. Myślę, że to jest poniżej pasa pytanie — wtrącił się Bartek.

Klasa. Wiem od kogo to pytanie — odpowiedziała Ada.

A jeżeli uważa ktoś, że bliskość, kiedy jest taka relacja romantyczna, która jest szczera i odwzajemniona to brak szacunku do siebie czy coś w tym stylu no to, to się dziwię — dodał Bartek.

Internauci byli zniesmaczeni tym pytaniem na Pandorze i zaczęli snuć domysły, kto mógłby zadać takie pytanie. Większość stwierdziła, że mogła to być Ola.

Kto mógł zadać Adzie pytanie o mamę? Brak słów. Pytanie poniżej jakiejkolwiek godności

Kto zadał?? Odpowiedź jest prosta, największa wredota Ola. To, że Ada sama poruszyła ten wątek to nie znaczy, że ktokolwiek inny może również go poruszyć. Pytanie dno zresztą jak sama osoba, która je zadała

Pytanie do Ady poniżej jakiejkolwiek godności, jak można być człowiekiem który pisze takie coś... mega kibicuje Adzie i Bartkowi i oby wygrali, bo widać uczucie między nimi

Mocne to było pytanie do Ady o mamie. Mocne i mega słabe — czytamy dalej w komentarzach.

