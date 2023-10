Laluna z "Królowych życia" jest przekonana, że jedna z uczestniczek "Hotelu Paradise All Stars" oszukuje produkcję i widzów. Bohaterka show zarzuciła uczestniczce, że jest w związku. Głos w sprawie zabrała sama zainteresowana, Sara Jezuit, jak i jej rzekomy partner. Czy Laluna odkryła niewygodną prawdę? Te komentarze dają do myślenia!

"Hotel Paradise All Stars": Laluna ostro o Sarze

W ostatnim czasie wszyscy mówią o nietypowej i pierwszej w historii edycji miłosnego show TVN-u, "Hotel Paradise All Stars". W tej odsłonie mamy okazję oglądać ulubieńców, dobrze znanych z poprzednich edycji. Nic więc dziwnego, że format wzbudza tak duże emocje. Jak nietrudno się domyślić po pierwszych odcinkach wszyscy mówili o ostrym spięciu między Łukaszem i Naną w "Hotelu Paradise All Stars". Jak się jednak okazuje, nie tylko ta dwójka wzbudza skrajne emocje. Tym razem wszystko obraca się wokół Sary Jezuit, która zwyciężyła 4. edycję show, a co więcej, na ścieżce lojalności zdecydowała się rzucić kulą. Czy uczestniczka jest w związku?

Takie plotki pojawiły się, kiedy Laluna z "Królowych życia" zostawiła w sieci jeden wymowny komentarz. Celebrytka nie kryła swojego zdziwienia oraz oburzenia, kiedy dowiedziała się, że jej znajoma bierze udział w show dla singli. Wówczas wywołała do tablicy Erwina Burzyńskiego - swojego trenera personalnego, który przez długi czas pozostawał w związku z Sarą - to właśnie do niego wróciła tuż po zakończeniu 4. edycji show:

- Erwin Burzyński, jestem w szoku, przecież Sara jest z tobą w związku, o co tu chodzi? Nieładnie z jej strony - napiała Laluna.

Na reakcję trenera Laluny z "Królowych życia" nie trzeba było długo czekać. Ten zwrócił się do produkcji "Hotelu Paradise":

- Głupio wam, że osoby w związkach, albo świeżo po rozstaniu bierzecie do programu? I jeszcze sezon się nie zaczął, a chodzą gwiazdy, wam się chwalą. Jak widać każdy, ma inne priorytety, a niektórzy to już by ku**a zjedli za like, ale będę trzymał kciuki - napisał.

Niestety komentarz domniemanego chłopaka nie rozwiał wątpliwości ponieważ nie odpowiedział na pytanie, czy nadal jest z Sarą. Sama zainteresowana natomiast także skomentowała tę sytuację:

- Wszyscy są singlami - krótko skwitowała.

Czy faktycznie taka jest prawda? Produkcja, póki co nie odniosła się do medialnej afery. Mamy jednak nadzieję, że już niebawem poznamy jej szczegóły. Tymczasem jednak wszystko wskazuje na to, że Sara rozstała się z Erwinem na chwilę przed wylotem do Kolumbii na nagrania. To tłumaczyłoby zdziwienie Laluny i frustrację trenera.

