Już po pierwszych odcinkach “Tańca z gwiazdami” widać, że faworytkami w wyścigu do pierwszego miejsca w programie są Ewelina Lisowska i Cleo. Obie dostają najwyższe noty od jurorów i z każdym odcinkiem robią coraz większe postępy w nauce. A jak rozkładają się głosy widzów? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Jak udało nam się dowiedzieć, najwięcej głosów w ostatnich odcinkach dostawała wspomniana Ewelina Lisowska oraz… Małgorzata Pieńkowska! W czołówce znalazła się też Cleo, co pokazuje, że wyniki głosowania widzów bardzo nie różnią się od werdyktu jurorów programu. Największym zaskoczeniem jest jednak fakt, że jedną z faworytek widzów jest gwiazda “M jak miłość” Małgorzata Pieńkowska. Czy aktorka okaże się “czarnym koniem” programu?

W poprzedniej edycji bardzo daleko zaszła też Ewa Kasprzyk, co pokazuje, że widzowie lubią dojrzałe kobiety na parkiecie. Małgosia nie zbiera od jurorów najwyższych not, ale widzowie ją kochają. W “M jak miłość” gra pozytywną postać, więc widzowie darzą ją wielką sympatia. Do tego tańczy z ulubieńcem wszystkich pań czyli Stefano Terrazzino, który sam ma wielkie grono fanów - zdradza nam osoba z produkcji show.