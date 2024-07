Właśnie zakończył się trzeci odcinek programu “Taniec z gwiazdami”. Dziś gwiazdy zaprezentowały się w tańcach latynoskich. Najlepiej wypadły dziś Cleo i Ewelina Lisowska, które otrzymały od jurorów po 40 punktów! Z programem pożegnali się Małgorzata Tomaszewska-Słomina i Robert Kochanek.

Pogodynka Polsatu zatańczyła dziś sambę. Jak ocenili ją jurorzy?

Małgorzata i Robert otrzymali 33 punkty.

Gwiazdor serialu “Pierwsza miłość” zatańczył sambę. Aktor podczas treningów stwierdził, że nie wygląda na latynosa, ale opalać się lubi :-) Zdradził też, że dzięki sambie odkrył nowe mięśnie. A jak jego taniec ocenili jurorzy?

“Tańczyłeś tak, jak ja gotuje, czyli zabrakło mi dobrych przejść między figurami. mamy wszystkie składniki, ale jak to zmieszasz to niezbyt smakuje. Brakuje tej płynności ruchu”, stwierdziła Iwona Pavlović.

Łukasz Kadziewicz w swojej karierze zwiedził wiele państw i był m.in. na Kubie. Zawsze podobały mu się latynoskie tańce i w końcu miał okazję wypróbować swoich sił w jednym z nich. Dziś zatańczył cha-chę.

Łukasz i Agnieszka otrzymali od jurorów 34 punkty. Andrzej Grabowski dał im najwyższą notę - 10 punktów!

Rafał Maserak podczas treningów stwierdził, że nigdy nie miał tak wrażliwej partnerki, która tyle emocji wkładała w każdy taniec. W trzecim odcinku show zatańczyli tango.

"To było fantastyczne. Jestem tym tańcem i Panią zachwycony. To już nie tylko całe aktorstwo, które Pani pokazała, ale też sam taniec był fantastyczny", powiedział Andrzej Grabowski.

Ania popłakała się po ocenach jurorów. Aktorka otrzymała 38 punktów.

Aktorka zatańczyła zmysłową rumbę.

Małgorzata i Stefano otrzymali 32 punkty.

Piosenkarka w trakcie treningów stwierdziła, że ciężko jest jej wykonywać seksowne figury i przytulać się do swojego partnera, bo brakuje jej pewności siebie. Ewelina Lisowska zatańczyła salsę. Po występie Michał Malitowski dał jej zadanie - musiała wykonać jeszcze raz jedną figurę, a juror obiecał, że jak to zrobi, dostanie od niego 10 punktów. I zrobiła!

Ewelina i Tomek otrzymali od jurorów 40 punktów!

Aktor zatańczył dziś tango argentyńskie. Po ich występie na parkiet weszła córka Niny i wręczyła im kwiaty.

"To było słabe. Nie wiedziałam do końca, czy to była parodia czy co", powiedziała Iwona Pavlović.