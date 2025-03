"Taniec z gwiazdami" to nie tylko technika taneczna, ale przede wszystkim show, w którym ogromne znaczenie ma sympatia widzów. Popularność w mediach społecznościowych, charyzma i umiejętność budowania relacji z publicznością często mają kluczowe znaczenie dla wyniku głosowania. Która z par 16. edycji przyciągnęła najwięcej widzów? Sprawdźcie!

To one są faworytkami "Tańca z Gwiazdami"

16. edycja "Tańca z gwiazdami" przyciąga ogromne zainteresowanie widzów, którzy z zapartym tchem śledzą rywalizację na parkiecie. Program dostarcza wielu emocji, a tegoroczni uczestnicy zaskakują nie tylko umiejętnościami tanecznymi, ale także charyzmą i determinacją w walce o Kryształową Kulę. Jak donosi portal Jastrząb Post,największe wsparcie widzów mają Blanka i Maria Jeleniewska, jednak to, co zaskakuje to miejsce trzecie w notowaniach fanów. Ku zaskoczeniu wielu na podium plasuje się Grażyna Szapołowska!

Najwięcej SMS-ów dostają młode influencerki: Blanka i Maria Jeleniewska. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ już przy Julii Żugaj zauważyliśmy, że młode gwiazdy mają rzesze fanów, którzy masowo wysyłają SMS-y. Ku zaskoczeniu wszystkich, w czołówce rankingu widzów znalazła się Grażyna Szapołowska - zdradza informator Jastrząb Post.

Choć Blanka i Maria są liderkami w głosowaniu, nie można zapominać o innych uczestnikach programu. Konkurencja jest silna, a ostateczne wyniki mogą jeszcze ulec zmianie. W kolejnych odcinkach wszystko może się zmienić, a walka o Kryształową Kulę wciąż trwa. Nie da się ukryć, że dużym zaskoczeniem tegorocznej edycji jest Michał Barczak, który już w pierwszym odcinku otrzymał 40 punktów od jury!

Tak naprawdę zachowuje się Agnieszka Kaczorowska na planie "Tańca z Gwiazdami"

W 16. edycji "Tańca z gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska ponownie pojawiła się w programie, ale nie obyło się bez obaw ze strony produkcji. Po aferze związanej z jej udziałem w "Królowych przetrwania" pojawiły się spekulacje, czy będzie problematyczną uczestniczką.

Baliśmy się, że będzie gwiazdorzyć, szczególnie że negocjacje z nią były trudne - zdradza informator.

Jednak Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła wszystkich. Zdaniem informatora Jastrząb Post tancerka jest bardzo zaangażowana i chętnie udziela wywiadów po występach w "Tańcu z Gwiazdami".

Wydaje się, że afera mocno ją dotknęła. Teraz dba o relacje z ekipą i stara się nie wychylać

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska otrzymują same pochwały od jury. To może spowodować, że będą przechodzić do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Czy zobaczymy ich w finale 16. edycji?

