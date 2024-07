Ewa Mrozowska z "Gogglebox" ścięła swoje piękne długie włosy? Na nowym zdjęciu wygląda niczym Paulla Ignasiak. Fani patrzą na jej ultrakrótką fryzurę i nie mogą wyjść z podziwu. Ekstremalna zmiana, jednak bardzo twarzowa:

O Boże ????. Ewa nie lubię krótkich włosów u kobiet , ale jak widzę, że komuś to tak pasuje, to składam ręce ???? mega wyglądasz - napisała jedna z fanek.

Zobaczcie nowe zdjęcie Ewy Mrozowskiej.

"Gogglebox": Ewa Mrozowska w krótkich włosach

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" raczej nigdy nie eksperymentowała z włosami. Gdy widzowie poznali ją w programie, gdzie zasiadała na kanapie przed telewizorem wraz z Sylwią Bombą, miała już długie blond włosy. Tak też było przez kolejne lata jej kariery. Nic dziwnego, że gdy internauci zobaczyli zdjęcie gwiazdy TTV w mocno obciętych włosach sięgających zaledwie ucha, od razu się przy nim zatrzymali.

Ewa Mrozowska, pozując w cięciu w stylu Paulli i włosami w kolorze platyny, napisała:

Czarodziejka z…? ????❤️Czy wiecie, że… Prawie połowę swojego życia nosiłam krótkie włosy ahahha

Dziewczyny która z was była chłopczyca i poszła po rozum do głowy ? ????

Nowa fryzura Ewy Mrozowskiej to efekt peruki, gwiazda "Gogglebox" nie zdecydowała się na tak ostrą metamorfoze, jednak jej obserwatorki szczerze przyznały, że jak mało komu pasowałaby jej tak odważna fryzura:

- Ewcia, obcielas włosy? ???????? Szczerze? Nawet łysa byłabyś piękna ❤️❤️❤️

- Nie, nie peruka ????❤️ Ale mi się podoba i sobie czasem ponoszę ????❤️ Mega do dżinsów i skóry - odpowiedziała Ewa.

Komplementów pod adresem nowego looku było zdecydowanie więcej:

- Ale naprawdę Ci pasują wyglądasz świetnie ????

- Dobrze by Ci było w takich włosach! ????

- W tych włosach według mnie wygląda Pani o wiele korzystniej, seksowniej. Jak to mówią... prawdziwa, rasowa kobieta. Ja oczu oderwać nie mogę, no dżaga. Chodzące cudo. ????????????????????????????????

- Piękna w każdej odsłonie ????

Ewa Mrozowska w ostatnich sezonach "Gogglebox" zrezygnowała z udziału, a jej miejsce zajęła Lily Antoniak. Niedawno jednak wraz z Sylwią Bombą ponownie pojawiły się w programie jako duet. Widzowie wciąż zastanawiają się, czy Ewa Mrozowska wróci na stałe do "Gogglebox", jednak jak wyjaśniła nam Sylwia Bomba w jednym z ostatnich wywiadów "To często nie są nasze decyzje, to są decyzje stacji, stacja rządzi się swoimi prawami (...) Często my nie możemy podjąć ostatecznie decyzji, tylko ktoś robi to za nas".

