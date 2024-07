Ewa z "Rolnik szuka żony" nie daje o sobie zapomnieć i ostatnio zaskoczyła wspólnymi zdjęciami z inną uczestniczką randkowego hitu TVP. Okazuje się, że to już kolejny duet, który znalazł przyjaźń w programie zaraz po Sarze i Blance. Teraz to Ewa zaskakuje zdjęciami z Nicolą, ale tym razem pozuje sama. Co za kadry!

Ewa z "Rolnika" zaskoczyła kadrami z basenu

10. edycja programu "Rolnik szuka żony" zakończyła się w bardzo emocjonujący sposób, a finałowy odcinek był dla widzów ogromnym zaskoczeniem. Teraz okazuje się, że uczestnicy, którzy nie znaleźli w programie miłości to odnaleźli przyjaźń i ogromną popularność. Tak stało się w przypadku m.in Ewy, Nicoli, Blanki czy Sary.

Ewa z "Rolnik szuka żony" właśnie zaskoczyła zdjęciami z urlopu i pochwaliła się kadrami w bikini. Takich zdjęć jeszcze nie pokazywała... Sami zobaczcie!

Była kandydatka Waldemara z "Rolnika" pod każdym zdjęciem zbiera mnóstwo komplementów, a relacją w bikini jeszcze bardziej podgrzała atmosferę na swoim instagramowym koncie. Niedawno Ewa prezentowała swój nowy singiel i wiele wskazuje, że jej marzenie o byciu piosenkarką powoli się spełnia.

Spodziewaliście się, że Ewa po zakończeniu udziału w programie "Rolnik szuka żony" tak mocno skupi się na swojej karierze muzycznej?