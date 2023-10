Czy wyobrażacie sobie program "Gogglebox. Przed telewizorem" bez Sylwii Bomby? My na pewno nie! Sylwia Bomba zdobyła ogromną popularność właśnie dzięki udziałowi w show stacji TTV, ale czy wiecie, jak w ogóle trafiła do programu? Co ciekawe, sama Sylwia Bomba nie wierzyła, że uda jej się w ogóle dostać do show, więc telefon od produkcji był dla niej niemałym zaskoczeniem. Sprawdźcie szczegóły.

Reklama

"Gogglebox": Jak Sylwia Bomba dostała się do programu?

Sylwia Bomba ostatnio gościła w naszym studio i opowiedziała nam między innymi o swoich początkach w telewizji. To właśnie program "Gogglebox" dał jej przepustkę do wielkiej kariery. Jak zatem zaczęła się ta przygoda? Jak się okazało, to koleżanka, z którą pierwotnie miała występować w programie Sylwia Bomba, wyciągnęła ją na casting!

- Dziewięć lat temu koleżanka wyciągnęła mnie na casting, ale to nie była Ewa, bo pierwotnie miałam siedzieć z inną koleżanką, więc dziewięć lat temu poszłam na casting. Poszłam tam z taką myślą, że przecież po pierwsze seplenię, po drugie jestem gruba, więc takich ludzi w telewizji nie pokazują, więc w ogóle nie ma szans, że dostanę się do jakiegokolwiek programu. Byłam totalnie na luzie, totalnie sobą. I potem dostałam telefon, że "nie no, ta gruba to musi koniecznie być" - przyznaje żartobliwie przed naszą kamerą Sylwia Bomba.

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam Sylwia Bomba? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: Sylwia Bomba schudła 30 kg. Zdradziła, jak dba o figurę: "Namawiam wszystkich"