Ewa Mrozowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Wraz z Sylwią Bombą tworzył charyzmatyczny duet, który podbił serca tysięcy widzów. W sierpniu 2022 roku Ewa Mrozowska zakończyła swoją przygodę z show TTV. Czy jest szansa, że wróci na kanapę "Gogglebox. Przed telewizorem"? Szczegóły na ten temat zdradziła Sylwia Bomba.

Telewidzowie pokochali Ewę Mrozowską za jej szczerość, pozytywną energię i charyzmę. Duet, jaki stworzyła z Sylwią Bombą w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" skradł serca fanów w całej Polsce. Niestety, kilka miesięcy temu Ewa Mrozowska opuściła program. Tłumaczyła wtedy, że zarówno ona, jak i stacja TTV podjęły trudną, ale konieczną decyzję.

Teraz, w rozmowie z reporterem Party.pl, Sylwia Bomba powróciła do tematu show i zdradziła, czy jej programowa koleżanka planuje wrócić na dobrze znaną widzom kanapę.

- Ostatnio był taki incydent, że Ewa powróciła (...) to często nie są nasze decyzje, to są decyzje stacji, stacja rządzi się swoimi prawami (...) Często my nie możemy podjąć ostatecznie decyzji, tylko ktoś robi to za nas - wyznała Sylwia Bomba w rozmowie z Party.pl.