Ewa wie, jak zaskoczyć internautów. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories opublikowała nowe zdjęcie, a my patrzymy tylko na jej odmieniony look. W programie pokazywała się w długich, rozpuszczonych włosach, ale teraz zaskoczyła nową fryzurą. Ewa zwróciła się do internautów.

Ewa z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie

Ewa była jedną z kandydatek Waldemara z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Uczestniczka hitu TVP od samego początku była faworytką rolnika i to z nią chciał stworzyć szczęśliwy związek. Dziś wiemy już, że ich relacja szybko została przerwana, a Waldemar postanowił zawalczyć o Dorotę, kandydatkę, którą wcześniej odesłał do domu. Waldemar i Dorota są parą już od kilku miesięcy i wkrótce zamieszkają razem. A co słychać u Ewy? Była uczestniczka programu TVP rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale ostatnio zaskoczyła internautów. Kilka dni temu Ewa z "Rolnik szuka żony" pokazała swoją największą miłość, a teraz opublikowała nowe zdjęcie i zwróciła się do fanów.

Ewa z Rolnik szuka żony Screen/Rolnik szuka żony

Ewa z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pochwaliła się swoim zdjęciem, na którym zaskakuje fryzurą. W programie pokazywała się w prostych, rozpuszczonych włosach. Teraz z kolei zaprezentowała się delikatnych lokach związanych w kucyka. Look byłej kandydatki Waldemara uzupełnia ozdobna opaska.

Może wieczorem odpowiem na kilka ciekawych pytań- co Wy na to? Ściskam napisała Ewa.

Co ciekawe, Ewa dodała również wymowny hasztag "idzie nowe" a przy nim emotikony z nutami i mikrofonem. Czego więc możemy się spodziewać? Czy wkrótce pochwali się swoją piosenką? My już nie możemy się doczekać wieści od Ewy.

Instagram @ewaa_ka93

Kibicowaliście Ewie w programie "Rolnik szuka żony" i teraz śledzicie jej losy za pośrednictwem Instagrama?

