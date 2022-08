Ewa Mrozowska po 8 latach występowania w "Gogglebox. Przed telewizorem" w TTV zrezygnowała z udziału w show! Na jej Instagramie pojawił się wpis, w którym żegna się z widzami i dziękuje za wszelkie słowa wsparcia i sympatię. Dlaczego Ewa postanowiła rozstać się z programem, który przyniósł jej sławę?

Może to dobrze, trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść! - pisze Ewa.

Zobaczcie cały wpis!

Ewa Mrozowska odchodzi z "Gogglebox"

To spore zaskoczenie dla wszystkich widzów show. Z "Gogglebox. Przed telewizorem" po 8 latach komentowania żegna się jedna z największych gwiazd programu - sama Ewa Mrozowska! W show stworzyła niezapomniany i uwielbiany przez widzów duet z Sylwią Bombą. Dlaczego Mrozowska podjęła decyzję o rezygnacji z udziału w hicie TTV? Tajemniczo pisze, chodzi o jej życiowe zasady:

Dzień dobry Kochani ! od września nie zobaczycie mnie już w programie! To już koniec mojej przygody w #gogglebox ! Po 8latach komentowania dla was, muszę się pożegnać 😉 Zasady którymi kieruje się w życiu, uniemożliwiły mi dalszy udziału w programie! 🌙 Może to dobrze, trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść! W końcu byłam w Gogglebox od pierwszego odcinka, ale łezka kręci się w oku 😉

Ewa Mrozowska w "Gogglebox" pojawiła się od pierwszego odcinka, wystąpiła aż w 16 sezonach programu. W ostatniej serii doszło do zmian, a na kanapie obok Mrozowskiej zasiadł jej mąż. Ewa i tak jednak dziękuje głównie Sylwii, ponieważ to ona zachęciła ją do wzięcia udziału w castingu:

Chce bardzo podziękować @sylwiabomba za tą przygodę, to w końcu Ty namówiłaś mnie na casting 🙉 ! Jak w każdym związku miałyśmy swoje wzloty i upadki i będę to długo wspominać !😩☺️😘 Cieszę się też, że w ostatnich odcinkach mogłam komentować z mężem, to było interesujące ahhahaha 😂❤️Na końcu dziekuje Wam wszystkim, którzy z jakiegoś powodu polubili tą Ewkę „wredote” i w jakiś sposób sprawiałam uśmiech na waszej twarzy !Dziekuje bardzo ! ❤️ Ps. Co złego … to nie Ja

Jak widzowie i koledzy z show reagują na odejście Ewy? Większości jest bardzo przykro:

8 serduszek za 8 wspólnych lat - napisała Sylwia Bomba. Ewcia byłaś najlepsza ❤️- dodała Patrycja Szreder Wielka szkoda :( szanuje decyzje ale to już nie będzie ten sam gogglebox… Wasz duet był najlepszy❤️‍🔥szkoda Ewciu ,ze tam już Ciebie nie będzie to już nie będzie to samo - piszą fani

Wy również żałujecie?

Zobacz także: Trudny czas w życiu Sylwii Bomby. Takich wiadomości się nie spodziewała

Instagram

Instagram

Instagram @ewamrozowska.makeup

Instagram/sylwiabomba/

Instagram

Zobacz także: Córka Sylwii Bomby nie pojawi się na pogrzebie ojca. Fani: "Robisz krzywdę dziecku"