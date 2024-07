Duet Ewy Mrozowskiej i Sylwii Bomby bawił widzów przez 8 lat w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Gwiazda TTV w sierpniu 2022 roku niespodziewanie zrezygnowała jednak z udziału w show, a fani do dzisiaj pytają, dlaczego podjęła taką decyzję. Teraz w rozmowie z Party.pl Ewa Mrozowska uchyliła rąbka tajemnicy na temat rozstania z produkcją oraz opowiedziała o swoich planach zawodowych.

Jakiś czas temu okazało się, że Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska nie będą razem występowały w programie "Gogglebox". Charyzmatyczna blondynka zasiadła na kanapie wraz z mężem, a jej koleżanka z Lili Antoniak. Widzowie zaczęli podejrzewać, że między gwiazdami doszło do konfliktu - te jednak zaprzeczyły i przyznały, że chcą spróbować pracy w nowych duetach. Niedługo później Ewa Mrozowska kompletnie zrezygnowała z udziału w "Gogglebox" i zajęła się swoją pasją, czyli makijażem oraz działalnością na Instagramie.

Teraz Ewa Mrozowska w rozmowie z Party.pl zdradziła kulisy swojej niełatwej decyzji.

- Wszystko było jak domino. Cały czas coś się działo, coś mi się nie podobało, moim priorytetem od 2,5 roku jest mój syn Leon, jest rodzina, później jest make'up i gdzieś tam było te "Gogglebox". Ja nie powiem, że to było złe, natomiast czasami trzeba dokonać wyboru. Czasami trzeba dokonać wyboru w międzyczasie parę rzeczy się zadziało i musiałam podjąć trudną decyzję, nie była to tylko moja decyzja (...) To była decyzja moja, jak i też stacji - powiedziała Ewa Mrozowska.