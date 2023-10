Ewa Mrozowska i Piotr Kozłowski świętowali już 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji opublikowali w sieci serię zdjęć i wzruszający wpis:

10????❤️ My tacy nieidealni, w naszym nieidealnym świecie, mamy wzloty i upadki - zaczęła Ewa.

Internauci są poruszeni:

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" świętuje 10. rocznicę ślubu

Ewa Mrozowska i Piotr Kozłowski wzięli ślub 27 lipca 2023 roku. Poznali się na portalu randkowym i chociaż partner zainteresował ją rozmową, nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Ewa Mrozowska zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w "Googlebox", do którego zaprosiła ją Sylwia Bomba, jednak przez lata konsekwentnie strzeże swojej prywatności. Fanki od lat zastanawiają się, dlaczego Ewa Mrozowska nie pokazuje męża na Instagramie. Już kiedyś odpowiedziała na to pytanie wprost:

Piotr jest na paru zdjęciach, trzeba tylko poszukać ???? Zresztą jest typowym samcem, nie lubi zdjęć! A ja go nie będę zmuszać!!!! Na pewno jeszcze się pojawi na fotce ale rzadko ????????????????.

Ewa Mrozowska i Piotr Kozłowski właśnie obchodzą 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji pokazali piękne zdjęcia z rodzinnej sesji z synkiem oraz archiwalne zdjęcia ze ślubu.

Ewa Mrozowska 10. rocznicę ślubu uczciła wyjątkowym wpisem na Instagramie. Tak napisała o relacji, jaka połączyła ją z Piotrem Kozłowskim:

10????❤️ My tacy nieidealni, w naszym nieidealnym świecie, mamy wzloty i upadki! Jednak cały czas razem ! Chcemy być lepsi dla Leosia ❤️???????? Bo zawsze po burzy, wychodzi słońce ???????? 3 muszkieterowie pozdrawiają ????????

W 2019 roku para powitała na świecie swojego synka Leosia.

Internauci są poruszeni relacją, jaką Ewa Mrozowska tworzy z mężem. W sieci nie brakowało pięknych życzeń z okazji ich 10. rocznicy ślubu:

- Boże, jak cudownie ???? Wszystkiego najpiękniejszego ❤️❤️ Miłość to wielki dar.

- Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze Kochani❤️

- Piękni i właśnie idealni ❤️ dużo miłości ! ❤️

- Gratulacje! Dużo szczęścia ❤️

- Najlepszego, obyście się nie zmieniali i cudownych chwil dla Waszej całej trójeczki ????????

Instagram @ewamrozowska.makeup