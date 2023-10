Ewa Farna była jedną z gwiazd, które pojawiły się na konferencji do kampanii #Lekcje Wartości. Dawno niewidziana artystka postawiła na mocny look z pazurem, a na uwagę zasługuje jej grzywka. Trend na ułożoną na czole grzywkę jest bardzo mocny za oceanem i coraz więcej gwiazd decyduje się na podobne fryzury. Ewa Farna wyglądała świetnie, ale jak się okazuje nie wszystkim przypadła do gustu jej nowa fryzura. Teraz gwiazda odniosła się do słów krytyki!

Ewa Farna zaskoczyła fryzurą z grzywką

Ewa Farna została ambasadorką kampanii "Lekcje Wartości" i nie ukrywa, że to dla niej bardzo ważna akcja, która ma pokazać kobietom, że piękno jest w każdej w nas bez względu ma to, jak wyglądamy. Artystka na konferencji pojawiła się w niebieskiej marynarce, luźnych spodniach i wysokich butach, ale to fryzura Ewy Farnej wzbudziła największe emocje. Gwiazda postawiła na modny trend z perfekcyjnie ułożoną grzywką na czole, ale okazuje się, że ten look nie wszystkim się spodobał, co wyrazili w oceniających komentarzach.

Ewa Farna w relacji na Instastory mówi wprost, że przeczytała wiele nieprzychylnych słów na temat swojej grzywki. Co więcej, skomentował ją również jej tata!

Czytałam o tym, że fryzura nieudana, że nie do końca ładnie wyglądam itd. Chcę Wam powiedzieć, że mój tata też nie zrozumiał baby hairów i tak mi powiedział, że to w sumie taki trend: "jak byłaś malutka i wracałaś z placu zabaw i byłaś spocona to podobnie wyglądałaś". - powiedziała Ewa Farna w relacji na Instastory.

Artystka zauważyła, że krytyka jej wyglądu jest w opozycji do tematu konferencji, której jest ambasadorką.

Chcę powiedzieć, że to trochę zabawne, że jesteśmy na kampanii Jesteś tego warta niezależnie jak wyglądasz, po czym po takiej imprezie, konferencji media piszą takie nagłówki.

Ewa Farna od lat musi się mierzyć z krytycznymi komentarzami na temat swojego wyglądu podobnie, jak wiele znanych osób, ale nie zamierza się nimi przejmować i pisze wprost, że ubiera się i czesze tak, jak lubi. W ramach potwierdzenia swoich słów dodała wymowny wpis:

Po co ja się będę przejmować, trzeba żyć własnym życiem, jutro i tak ludzie zapomną. Trzeba żyć życiem dla siebie, trzeba robić rzeczy dla siebie. - dodała artystka.

