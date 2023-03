"Gogglebox": Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska połączyły siły i szybko zostały upomniane przez internautów

Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba to jedne z największych gwiazd " Gogglebox. Przed telewizorem ". Na jakiś czas zniknęły z hitowego programu TTV. W tym czasie obie zostały mamami i ostatnio poświęcały się nowej roli. Teraz zapowiadają swój wielki powrót i szykują dla fanów wielką niespodziankę. Wrócą do "Gogglebox" czy szykują coś nowego? Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska z "Gogglebox" zapowiadają swój powrót! Ewa Mrozowska opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z Sylwią Bombą i napisała wymowną wiadomość dla fanów! Ahoj 😂💪🏻 kto tęsknił za naszymi gębami 😂👽?Wracamy i szykujemy coś kosmicznego...niebawem😂 - zapowiedziała na Instagramie Ewa Mrozowska. Fani są zachwyceni powrotem energetycznego duetu i w komentarzach piszą mnóstwo komplementów pod adresem gwiazd "Gogglebox"i dopytują o szczegóły. Pojawiło się również kilka komentarzy pytających, czy w związku z nowym projektem Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska przypadkiem nie znikną z "Gogglebox"! Uwielbiam Was oglądać. Nie dość że piękne to jeszcze pozytywnie zakręcone! Dużo fajnej energii 😀👍 Ja tęsknię. Już myślałam, że was nie będzie w Gogglebox. Uwielbiam was😍 Czemu nie ma was ostatnio w Gogglebox? Na to ostatnie pytanie Ewa Mrozowska odpowiedziała i zdradziła, że ze względów bezpieczeństwa nie pojawiały się ostatnio w programie. kwestie bezpieczeństwa 😊 - napisała i dodała: kwarantanna Wygląda na to, że teraz wszystko się zmieni i obie uczestniczki wrócą do hitu TTV. Czekaliście na ten moment? Wyświetl ten post na Instagramie. ...