Aleksandra Adamska, którą widzowie pokochali w roli Pati w "Skazanej", drastycznie zmieniła fryzurę. Na potrzeby kolejnej roli aktorka najpierw mocno ścięła, a potem przefarbowała swoje włosy na blond. Jej fani oraz koledzy po fachu nie mogą wyjść z podziwu:

Zobaczcie sami.

Niedawno swoją oficjalna premierę miał spin off "Skazanej" - serial "Pati" (emisja wyłącznie na player.pl), skupiający się na życiu uwielbianej przez widzów Patrycji "Cichy". W tej roli możemy oglądać Aleksandrę Adamską, która podczas uroczystości przyciągała wzrok seksowną kreacją. Teraz gwiazda przeszła spektakularną metamorfozę - mocno ścięła włosy (najpierw sama chwyciła za nożyczki) i przefarbowała je na jasny blond. Jak teraz wygląda aktorka? Musicie to zobaczyć.

Gwiazda na potrzeby nowej roli (nie zdradziła jakiej) postawiła na radykalne zmiany, które wymagały od niej nie lada odwagi. Ola Adamska zaczęła sama zmieniać fryzurę, następnie pomógł jej Bartosz Porczyk, znany aktor oraz fryzjer, a prywatnie... mąż siostry Aleksandry.

Efekt okazał się niesamowity - Aleksandra Adamska w nowej fryzurze prezentuje się naprawdę świetnie, tak też uważają jej znane koleżanki:

U DID IT!!!!!!!!! Wyglądasz BOSKOOO! - napisała Julia Kamińska, serialowa "BrzydUla", na co Ola odpisała:

yeeeeSssss! Przyzwyczajam się ????????❤️