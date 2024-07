Książka Kasi Tusk "Elementarz stylu" od miesiąca jest w księgarniach. Książka córki Donalda Tuska okazała się dużym sukcesem, zrobiono już nawet dodruk. To w niej Kasia Tusk zasugerowała, że być może wyszła za mąż.

W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" Kasia Tusk zdradziła, dlaczego zdecydowała się napisać swoją książkę i jaki udział w niej miał jej tata! A okazuje się, że na tyle znaczny, że upomina się nawet o swoje honorarium :).

Prezenterka zauważyła, że książka jest wyjątkowa, bo jedno ze zdjęć zrobił Przewodniczący Rady Europejskiej.

Tak, jedno ze zdjęć zrobił mój tata. Właśnie przyjechali z mamą do domu, jak fotografowałam tartę na bloga. I zrobił mi zdjęcie, które jest w książce. Nie dostał za to jeszcze wynagrodzenia, ale wciąż się o nie upomina - śmieje się Kasia Tusk.

Dziennikarka chciała pociągnąć temat ukochanego Kasi - czyli Staszka Cudnego. Jednak Kasia przyznała, że na końcu są podziękowania dla kogoś wyjątkowego w jej życiu i konsekwentnie nic nie zdradziła na temat swojego życia prywatnego.

Kasia Tusk powiedziała, co ją najbardziej kręci w życiu i o dziwo nie jest to szafa pełna ubrań. Ba! Nawet blogerka modowa uważa, że ubrania nie są ważne?

Zgadzacie się z Kasią?

Kasia Tusk w księgarni pozuje ze swoją książką:

Kasia Tusk w jesiennej stylizacji:

